Suma Países Bajos a otro jugador fuera del Mundial 2026

El neerlandés Matthijs De Ligt, defensa del Manchester United, fue operado de una lesión en la espalda y se perderá el Mundial que comienza el próximo mes

El defensa neerlandés Matthijs De Ligt quedó descartado para el Mundial 2026 tras ser operado de una lesión en la espalda que lo mantiene fuera de actividad desde noviembre pasado.

El jugador del Manchester United no logró recuperarse a tiempo para integrarse a la selección de Países Bajos, dirigida por Ronald Koeman, que suma así una nueva baja sensible rumbo al torneo que se disputará en EUA, México y Canadá.

De Ligt no juega desde noviembre

El central comenzó la temporada con buenas actuaciones e incluso fue elegido como el mejor futbolista del Manchester United durante noviembre.

Sin embargo, ese mismo mes sufrió molestias en la espalda que terminaron alejándolo de las canchas durante varios meses.

Tras intentar distintos tratamientos y alternativas médicas, el futbolista finalmente fue sometido a una operación para solucionar el problema físico.

"Desde noviembre lo he intentado todo, poniéndome al límite en cada sesión y explorando cada opción para poder volver a hacer lo que amo, jugar al fútbol", expresó De Ligt.

Objetivo es volver con Manchester United

El defensor iniciará ahora su proceso de rehabilitación con la meta de reincorporarse al Manchester United durante las primeras semanas de la próxima temporada.

De Ligt también agradeció el apoyo recibido durante este periodo y aseguró que mantiene la intención de regresar lo antes posible a las canchas.

La ausencia del zaguero representa otro golpe para la selección neerlandesa, luego de que Xavi Simons también quedara fuera del Mundial debido a una lesión en la rodilla.