Suma la historia del Clásico Regio siete autogoles anotados

A lo largo de las ediciones, cuatro los anotaron jugadores de los Tigres de la UANL, y tres fueron obra de futbolistas del Club de Futbol Monterrey.

Una desafortunada acción que ocurre en los partidos de futbol es el llamado autogol, que también se le conoce como gol en propia meta; esto ocurre cuando un jugador introduce accidentalmente el balón en su propia portería.

Y en los encuentros entre Rayados y Tigres, a través de la historia, se han presentado siete autogoles: tres los hicieron jugadores del Monterrey y cuatro los futbolistas de “La U”. De esas siete causales de gol, cinco los hicieron futbolistas mexicanos, uno más de un brasileño y otro de un argentino.

El primero de ellos cayó en la edición siete de estos duelos fraternos; corría el minuto 26 cuando el rayado tamaulipeco Basilio ‘Bacho’ Salazar marcó un autogol… pero el resultado final favoreció a los albiazules por 3-2, quienes eran dirigidos por el argentino Nelson Ernesto Filpo Núñez.

El rayado pampero, Guillermo ‘Tiburón’ Rivarola, incrustó el balón en su cabaña en el Clásico 61, el cual se disputó el 26 de febrero de 2000; la acción se consumó al 37’ de acción y el resultado favoreció a los de amarillo total por 6-3.

Como dato, ese derbi fue anulado y se repitió el 5 de abril de 2000; el motivo se debió a que se presentaron irregularidades con la firma de Osmar Donizete Cándido, elemento auriazul.

Casualmente, dos autogoles cayeron en el Clásico 75, el mismo que se celebró en el Estadio Universitario el 21 de agosto de 2004; Ismael Rodríguez de La Pandilla y Sindey Balderas de los de la UANL anotaron en su propio arco.

Como dato, en ese duelo hizo su debut en el banquillo de los albiazules Miguel Ernesto Herrera Aguirre.

En la emisión 99 marcó en su propia portería el defensa felino Israel ‘Piloto’ Jiménez a los 33 minutos; en el 113 lo hizo Anselmo Vendrechovski ‘Juninho’ de Tigres al 46’ de acción… y en el 134 Eduardo Tercero, de “La U”, lo consumó al 35 de tiempo corrido.