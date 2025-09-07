Info 7 Logo
Sultanes fuera de temporada; 'Charros' campeones de Zona Norte

Por: Diana Leyva

06 Septiembre 2025, 07:18

Luego de que Ramiro Peña conectará un batazo de 96 m/h empató el marcador en la octava entrada, pero no les alcanzó para superar a los jaliscienses

Los Charros de Jalisco vencieron a los Sultanes de Monterrey al superarlos con un marcador de 6-4 en la décima entrada, asegurando el campeonato de la Zona Norte.

El marcador marcó 2-0 a favor de Sultanes hasta la tercera entrada baja, cuando Josh Lester se llevó por delante a "El Ídolo" cuando la pelota se dirigió hacia el jardín derecho producto de un batazo realizado en su segundo intento frente a Jalisco.

Sin embargo, Willie Calhoun pegó de cuadrangular para empatar a los regios durante el cuarto episodio.

Pero fue hasta la octava baja cuando Ramiro Peña conectó la pelota para sacarle fuego al proyectarla a 154 km/h e igualar  el marcador a 4 tantos.

Sin embargo, fue en la décima entrada cuando Joshua Fuentes le dio la oportunidad a Mateo Gil y Willie Calhoun de cruzar el plato para devolverles la ventaja con un 6-4 en la pizarra.

Los Charros de Jalisco se quedaron con el quinto juego de la temporada para coronarse como campeones de la Final de la Zona Norte.

A través de redes sociales, también el equipo de Sultanes agradeció a todos los aficionados por el apoyo y compañía brindada a lo largo de esta temporada:

