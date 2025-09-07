Sultanes fuera de temporada; 'Charros' campeones de Zona Norte

Luego de que Ramiro Peña conectará un batazo de 96 m/h empató el marcador en la octava entrada, pero no les alcanzó para superar a los jaliscienses

Los Charros de Jalisco vencieron a los Sultanes de Monterrey al superarlos con un marcador de 6-4 en la décima entrada, asegurando el campeonato de la Zona Norte.

El marcador marcó 2-0 a favor de Sultanes hasta la tercera entrada baja, cuando Josh Lester se llevó por delante a "El Ídolo" cuando la pelota se dirigió hacia el jardín derecho producto de un batazo realizado en su segundo intento frente a Jalisco.

Sin embargo, Willie Calhoun pegó de cuadrangular para empatar a los regios durante el cuarto episodio.

Pero fue hasta la octava baja cuando Ramiro Peña conectó la pelota para sacarle fuego al proyectarla a 154 km/h e igualar el marcador a 4 tantos.

Sin embargo, fue en la décima entrada cuando Joshua Fuentes le dio la oportunidad a Mateo Gil y Willie Calhoun de cruzar el plato para devolverles la ventaja con un 6-4 en la pizarra.

Los Charros de Jalisco se quedaron con el quinto juego de la temporada para coronarse como campeones de la Final de la Zona Norte.

¡El momento que quedará para la historia! 🏆



Los Charros de Jalisco 🤠 se consolidan como los campeones de la Zona Norte de mi temporada del centenario 🤩#CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/C05LFwDZpG — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 6, 2025

A través de redes sociales, también el equipo de Sultanes agradeció a todos los aficionados por el apoyo y compañía brindada a lo largo de esta temporada: