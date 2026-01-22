Sultanes Femenil presenta su nuevo uniforme para 2026

La equipación local mantiene el color turquesa que ya es un referente histórico para la afición, consolidando la imagen con la que el equipo debutó en LMS

De cara al arranque de una nueva aventura en la Liga Mexicana de Sóftbol (LMS), la organización de los Sultanes de Monterrey presentó oficialmente los tres uniformes que portará el equipo femenil durante la campaña 2026.

Con diseños que mezclan la tradición regia y la modernidad, el conjunto norteño se declaró listo para buscar la corona del circuito profesional.

Identidad y tradición en el diamante

La nueva colección de indumentarias destaca por respetar los colores que han dado identidad al proyecto desde su nacimiento, integrando elementos simbólicos de la ciudad y de la historia del club.

¡Orgullo, pasión y tradición!



Los detalles de las equipaciones

La equipación local mantiene el color turquesa que ya es un referente histórico para la afición, consolidando la imagen con la que el equipo debutó en la liga.

Por su parte, el uniforme de visitante apuesta por la sobriedad del negro, resaltando el nombre de la institución en azul marino y añadiendo un elemento visual único: una flor decorativa que acompaña el diseño.

Finalmente, para el uniforme alternativo, la organización decidió apelar a la nostalgia y al orgullo institucional al traer de vuelta las clásicas rayas. Este diseño luce la abreviatura "MTY" en el pecho, reforzando el vínculo inquebrantable entre el equipo y su sede.

Con esta presentación, Sultanes Femenil no solo renueva su guardarropa, sino que reafirma su compromiso con la excelencia deportiva.

Tras dos temporadas de crecimiento constante, el equipo saltará al terreno de juego en este 2026 con el firme objetivo de conquistar el título y consolidarse como la máxima potencia del softbol profesional en México.