Sultanes Femenil pierde de nueva cuenta ante Algodoneras

Por: Sergio Villarreal 25 Enero 2026, 19:06

Con un ataque de seis carreras en la tercera entrada, las Algodoneras de Unión Laguna vinieron de atrás para imponerse 7-6 a Sultanes Femenil en un vibrante segundo juego de la serie, disputado en el Estadio Revolución, resultado con el que las locales aseguraron la serie. Parejo encuentro desde el inicio del partido El conjunto regiomontano tomó ventaja desde el primer episodio, cuando Suka Van Gurp conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para abrir el resultado 1-0. ¡EL BOMBAAAAAAAZOOO DE SUKA! ¡HOMEEE RUUUN DE SULTANES FEMENIL pic.twitter.com/R1c4FWGwPo — Sultanes Femenil Oficial (@SultanesFemenil) January 25, 2026

Sin embargo, la reacción de las laguneras no tardó en llegar, ya que Alicia Peters impulsó la carrera del empate con un imparable, enviando a Aliyah Binford al plato.

En la parte alta de la tercera entrada, Sultanes Femenil volvió a colocarse al frente gracias a un toque de sacrificio de Morgan Howe, que permitió anotar a Guadalupe Piña para el 2-1 momentáneo.

Unión Laguna responde con gran autoridad

La ofensiva de las Algodoneras explotó en el cierre del tercer inning con un rally de seis anotaciones. Alicia Peters produjo la carrera del empate con base por bolas con la casa llena, mientras que Sarah Jeanette Willis conectó un doblete productor de dos carreras. Más tarde, Logan Moreland castigó con un jonrón de tres carreras, colocando el marcador 7-2 a favor de las locales.

Sultanes pelea hasta el final

Monterrey intentó reaccionar en la cuarta entrada con un toque de sacrificio de Guadalupe Piña, que llevó al plato a Yanina Treviño para el 7-3. En el quinto episodio, Samantha Show volvió a acercar a las visitantes con otro toque productor, permitiendo anotar nuevamente a Van Gurp.

El dramatismo llegó en la séptima entrada, cuando Samantha Show conectó un cuadrangular de dos carreras, llevándose por delante a Morgan Howe, para colocar la pizarra 7-6. No obstante, la reacción se quedó corta.

¡Asi el primer Home run de Sam Show en México! pic.twitter.com/q3I4ouNc77 — Sultanes Femenil Oficial (@SultanesFemenil) January 25, 2026

Duelo de pitcheo y cierre efectivo

La victoria fue para Savannah Henley, quien relevó a Aliyah Binford y logró contener a la ofensiva regiomontana en momentos clave. El salvamento fue para Sarah Willis, al retirar el último out del encuentro.

Con este resultado, Algodoneras de Unión Laguna se quedaron con la serie ante Sultanes Femenil con una marca de 2-0 en una confrontación marcada por emociones, cambios de ventaja y un cierre de alta intensidad.

Ahora el conjunto dirigido por el manager Rafa Martínez, enfrentará en una nueva serie como locales a las Bravas de León quien vienen de jugar con Charros de Jalisco Femenil con marca de 1-2 e intentará brindarle a la afición regiomontana una contundente victoria y un par de emociones positivas para tratar de obtener un torneo ejemplar desde casa.