Sultanes Femenil iguala la serie en contra de Olmecas

Sultanes Femenil consiguió una victoria importante al imponerse 2-1 a Olmecas de Tabasco en el segundo juego de la serie inaugural de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), en un duelo disputado que se definió hasta el último turno.

El encuentro se caracterizó por un ritmo cerrado y un dominio notable de las lanzadoras, quienes mantuvieron a raya a las ofensivas durante la mayor parte del compromiso.

Tanto Monterrey como Tabasco mostraron orden defensivo y paciencia en el plato, lo que mantuvo el marcador de una manera muy pareja de principio a fin.

Duelo de pitcheo marcó el desarrollo del juego

Desde la primera entrada, el partido se convirtió en un duelo estratégico desde la lomita, con ambas abridoras controlando el daño y evitando rallies largos. Las oportunidades ofensivas fueron limitadas y cada error podía inclinar la balanza.

Olmecas logró tomar ventaja mínima en la pizarra, mientras que Sultanes respondió con disciplina en el bateo y solidez defensiva para mantenerse cerca en el marcador, esperando el momento oportuno para reaccionar.

En el departamento de pitcheo, Payton Gottshall respondió tras el tropiezo sufrido en el primer juego de la serie. La lanzadora originaria de Ohio ingresó en relevo de Sam Show y resolvió los dos últimos tercios de la séptima entrada, incluyendo un ponche clave para preservar el empate momentáneo. Por su parte, Donnie Gobourne fue quien cargó con la derrota.

El primer daño en la pizarra llegó hasta la parte alta del quinto inning, cuando el equipo visitante rompió el cero. Wakako Chikamoto elevó al jardín central, jugada que permitió a Pamela Rosas anotar la carrera que puso en ventaja a la visita.

Sultanes Femenil define en la séptima entrada

La definición llegó en la séptima entrada, cuando la ofensiva regiomontana capitalizó una oportunidad clave. Con corredoras en base, un batazo oportuno permitió que la carrera del empate y posteriormente la del triunfo cruzaran el plato, desatando la celebración en el dugout local.

El batazo decisivo fue conectado por Amber Snow, quien terminó siendo factor determinante para sellar la victoria, dejando tendidas a las tabasqueñas en un cierre dramático.

¡Batazo clave! 👳🏼‍♀️💥



Batazo de Snow en la entrada final sella el walk-off de Sultanes Femenil. 🥎🔥#EnMiSoftEra🥎🎀 pic.twitter.com/bFnzh2JQ4C — LigaMexSoft (@LigaMexSoft) January 24, 2026

Serie dividida en el arranque de la LMS 2026

Con este resultado, la serie inaugural quedó dividida, luego de que Olmecas de Tabasco se llevara el primer juego por marcador de 1-0.

La respuesta de Sultanes Femenil evidenció la paridad existente entre ambos equipos en el inicio del campeonato.

El cuerpo técnico regiomontano realizó ajustes defensivos y ofensivos que rindieron frutos, especialmente en el manejo del bullpen y en la selección de turnos clave en la parte final del encuentro.

Primer triunfo y confianza para Monterrey

La victoria representó el primer triunfo de Sultanes Femenil en la temporada 2026, un resultado que fortalece la confianza del equipo y refuerza el proyecto deportivo que busca consolidarse como protagonista en la Liga Mexicana de Softbol.

El plantel combina jugadoras de experiencia con talento joven, una fórmula que comenzó a reflejarse desde esta serie inicial, en la que el equipo mostró carácter para reaccionar en momentos de presión.

Afición responde en el arranque del torneo

La afición regiomontana respondió al inicio de la campaña, respaldando a Sultanes Femenil en un encuentro que mantuvo la emoción hasta el último lanzamiento. El ambiente en el estadio acompañó una noche de softbol intenso y bien disputado.

Sultanes continuará con la temporada 2026 cuando visite a las Algodoneras de Unión Laguna durante este fin de semana en los juegos 1 y 2 de la serie los días 24 y 25 de enero del presente año.