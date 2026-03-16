Sultanes Femenil avanza a la Serie de la Reina

La novena regia venció 6-3 y aseguró su pase a la final de la Liga Mexicana de Softbol, donde enfrentará a Diablos Rojos Femenil

Con una ofensiva oportuna y una sólida actuación desde el círculo de los disparos, Sultanes Femenil aseguró su pase a la Serie de la Reina de la Liga Mexicana de Softbol tras vencer 6–3 a las locales en el Estadio Beto Ávila.

El triunfo se construyó gracias a un rally de cuatro carreras en la segunda entrada, encabezado por un cuadrangular de Suka Van Gurp, y un par de anotaciones más en el séptimo inning que terminaron por sellar la victoria regiomontana.

La victoria fue para la pitcher checa Katerina Kindermannova, quien lanzó la ruta completa. Durante el encuentro permitió nueve imparables y tres carreras, además de recetar siete ponches. La derrota fue para Lisa Hop.

Sultanes Femenil tomó la ventaja en la apertura del segundo episodio. Suka Van Gurp abrió el ataque con un sólido cuadrangular solitario por el jardín central que colocó el marcador 1–0.

Más adelante en el inning, con un out en la pizarra, Morgan Howe conectó imparable productor que permitió anotar a Yanina Treviño, ampliando la ventaja a 2–0.

El ataque continuó con dos outs cuando Guadalupe Piña pegó sencillo que llevó al plato a Marcia Merino y a Morgan Howe, coronando el rally de cuatro carreras y colocando el marcador 4–0.

El conjunto local recortó distancia en la parte baja del quinto inning. Con dos outs, Brenda Beers conectó doblete que permitió anotar a Stormy Kotzelnick.

Posteriormente, Suzannah Brookshire pegó sencillo productor que llevó al plato a Brenda Beers y Erika Piancastelli, acercando el marcador 4–3.

La respuesta regiomontana llegó en la apertura del séptimo episodio. Con dos outs, Baylee Klingler conectó sencillo productor que permitió a Morgan Howe anotar y ampliar la ventaja.

Momentos después, Suka Van Gurp negoció base por bolas con las bases llenas, situación que permitió la anotación de Guadalupe Piña y selló el triunfo final de 6–3.

Sultanes Femenil avanza a la Serie de la Reina

Con este resultado, Monterrey aseguró su pase a la Serie de la Reina por tercera temporada consecutiva. En esta instancia enfrentará a Diablos Rojos Femenil, en la reedición de la final del año anterior, donde la novena regiomontana buscará cobrar revancha y quedarse con el campeonato.

Inicio de serie en el Palacio Sultán

Juego 1 | martes 17 de marzo | Diablos Rojos vs Sultanes Femenil

| Diablos Rojos vs Sultanes Femenil Juego 2 | miércoles 18 de marzo | Diablos Rojos vs Sultanes Femenil

Cierre de serie en el Estadio Alfredo Harp Helú