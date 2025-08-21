Sultanes dominan en el inicio de la Serie de Zona con triunfo

Sultanes arrancan la Serie de Zona con triunfo 11-2 sobre Tecos; Kingham brilla en la lomita y la ofensiva regiomontana conecta 16 imparables

Monterrey arrancó con fuerza la Semifinal de Zona, tomando ventaja en la serie tras imponerse 11-2 a los Tecos de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium. Los Sultanes mostraron un ataque explosivo, conectando 16 imparables donde nueve de sus diez bateadores conectaron al menos uno.

El triunfo monticular fue para Nolan Kingham, quien firmó su segundo triunfo en la postemporada tras cinco entradas con una carrera permitida, cinco hits, cinco pasaportes y un ponche. El descalabro quedó para Nate Antone.

Monterrey abrió el marcador con un doblete de Gustavo Núñez y un imparable de Josh Lester. En el tercer inning, la ofensiva sultán fabricó un rally de cuatro carreras impulsadas por Víctor Mendoza, Ramiro Peña y Donovan Casey. Tecos respondió con una carrera, pero los locales estiraron nuevamente la ventaja con tres anotaciones en el cuarto episodio.

La ofensiva continuó en las entradas siguientes, destacando sencillos y triples de Asael Sánchez, José Cardona y Sebastián Elizalde, que sellaron la pizarra definitiva de 11-2. Entre los protagonistas ofensivos estuvieron Víctor Mendoza (3-3, tres anotadas y una producida) y Josh Lester (3-4, dos anotadas y una impulsada).

El segundo juego de la serie se disputará este jueves a las 19:00 horas en el Parque La Junta, con Manny Bañuelos por los Sultanes y Daniel Mengden por los Tecos. Monterrey buscará consolidar la ventaja en la serie, mientras que los binacionales intentarán empatar.