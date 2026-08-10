Sultanes derrota a Charros en el primer juego de playoffs

La serie se trasladará al Estadio Panamericano de Zapopan para disputar los juegos tres y cuatro los días 12 y 13 de agosto, respectivamente

Con una actuación dominante de Manny Bañuelos desde la lomita, los Sultanes de Monterrey derrotaron 3-1 a los Charros de Jalisco y tomaron ventaja en el Primer Playoff de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los Fantasmas Grises colocaron la serie 1-0 a su favor en el Walmart Park, donde el pitcheo mantuvo cerrado el encuentro hasta que la ofensiva regiomontana encontró la oportunidad de ampliar la diferencia durante la séptima entrada.

El partido estaba programado originalmente para el sábado 8 de agosto, pero una fuerte lluvia obligó a posponerlo. Las precipitaciones volvieron a retrasar el inicio durante el domingo y el playball finalmente se cantó a las 18:40 horas.

Manny Bañuelos silencia la ofensiva de Charros

Bañuelos encabezó el triunfo con siete entradas sin permitir carrera. El zurdo toleró solamente dos imparables, concedió una base por bolas y recetó cuatro ponches, actuación con la que limitó por completo la respuesta de Jalisco.

Monterrey tomó la ventaja desde la primera entrada, cuando Víctor “Chule” Mendoza conectó un sencillo productor para llevar al plato la primera carrera del encuentro.

El abridor de Charros, Zac Grotz, también mantuvo el juego cerrado al trabajar seis episodios, admitir seis imparables y una anotación, además de conseguir cinco ponches. Sin embargo, no recibió respaldo ofensivo y terminó cargando con la derrota.

Sultanes amplía la ventaja en la séptima entrada

La pizarra permaneció 1-0 hasta el séptimo capítulo, cuando los Sultanes aprovecharon el relevo de Reymin Guduán para construir un ataque de dos carreras.

Yonny Hernández y Víctor Mendoza conectaron imparables productores, mientras un lanzamiento errático hacia el plato contribuyó a que Monterrey colocara el marcador 3-0.

Mendoza terminó como el principal productor de los Fantasmas Grises al impulsar dos de las tres anotaciones del equipo.

Charros consiguió romper la blanqueada hasta la novena entrada. Una jugada de selección permitió que José Herrera llegara al plato, pero la reacción terminó ahí y Chris Ellis retiró los últimos tres outs para asegurar el triunfo regiomontano.

Monterrey toma ventaja en una serie con sabor a revancha

Con este resultado, Sultanes se colocó al frente 1-0 en la eliminatoria pactada a un máximo de siete partidos. El primer equipo que alcance cuatro victorias avanzará a la siguiente ronda de la postemporada.

El enfrentamiento representa una oportunidad de revancha para Monterrey, después de que Charros se impusiera 4-3 en la primera ronda de los playoffs de 2025. Aunque aquella derrota no eliminó a los regiomontanos debido al formato de competencia, Jalisco volvió a superarlos posteriormente en la Serie de Campeonato de la Zona Norte.

El segundo compromiso se disputará este lunes 10 de agosto a las 19:30 horas en el Walmart Park. Manny Barreda fue anunciado como abridor de Charros, mientras Sultanes mantenía pendiente la confirmación de su lanzador.

Después del encuentro en Monterrey, la serie se trasladará al Estadio Panamericano de Zapopan para disputar los juegos tres y cuatro los días 12 y 13 de agosto, respectivamente.