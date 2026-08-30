Sultanes cae 2-0 ante Toros en el Juego 1 en Tijuana

Los Sultanes de Monterrey comenzaron con derrota la Serie de Campeonato de la Zona Norte al caer 2-0 frente a los Toros de Tijuana

Los Sultanes de Monterrey comenzaron con derrota la Serie de Campeonato de la Zona Norte al caer 2-0 frente a los Toros de Tijuana, en un encuentro dominado por el pitcheo y decidido por dos cuadrangulares en momentos clave.

Aunque los regiomontanos conectaron nueve imparables, dos más que los locales, no lograron convertir sus oportunidades en carreras. Tijuana, en cambio, aprovechó sus batazos de poder para inclinar el encuentro a su favor en el Toros Mobil Park.

Bañuelos mantiene a raya a Tijuana

Durante las primeras tres entradas, ninguno de los equipos consiguió mover la pizarra. Manny Bañuelos fue el encargado de contener a la ofensiva de los Toros, mientras Monterrey lograba poner corredores en circulación sin encontrar el batazo oportuno.

El equilibrio se rompió en el cuarto episodio. Justin Turner conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo para darle a Tijuana la ventaja.

Bañuelos, sin embargo, tuvo una destacada actuación desde la lomita. El zurdo trabajó cinco entradas, permitió solamente una carrera y consiguió ocho ponches.

Los Sultanes tuvieron una oportunidad inmejorable para igualar el marcador en la quinta entrada. José Cardona y Yonny Hernández ligaron imparables y colocaron corredores en las esquinas.

Posteriormente, Gustavo Núñez conectó una rola que terminó en doble matanza. Cardona alcanzó a cruzar el plato, pero la jugada fue invalidada después de que los umpires marcaran interferencia de Hernández en su recorrido hacia la segunda base.

La decisión decretó out tanto para Hernández como para Núñez y obligó a Cardona a regresar a tercera, evitando que Monterrey consiguiera la carrera del empate.

Los Toros sentencian el encuentro

Monterrey continuó buscando la igualada, pero volvió a quedarse corto en los momentos importantes. Su pitcheo mantuvo a los regiomontanos dentro del partido al sumar nueve ponches frente a los bateadores tijuanenses.

La segunda carrera llegó en la octava entrada. Frenchy Cordero aprovechó un lanzamiento de Junior Fernández y conectó un cuadrangular solitario que amplió la ventaja de Tijuana a 2-0.

Los dos jonrones terminaron siendo suficientes para definir el partido y darle a los Toros el primer triunfo de la serie.

Brady Fiegl se llevó la victoria para Tijuana, mientras Manny Bañuelos sufrió la derrota pese a su sólida salida. Brett de Geus trabajó la novena entrada y consiguió el salvamento.

El segundo encuentro de la Serie de Campeonato se disputará este sábado 29 de agosto nuevamente en el Toros Mobil Park. Daniel Mengden será el abridor de Sultanes y enfrentará a Noah Skirrow, de Tijuana.

El playball está programado para las 8:35 p.m., hora de Monterrey. Los Fantasmas Grises intentarán empatar la serie antes de que las acciones se trasladen al Walmart Park.