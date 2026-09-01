Sultanes blanquea a Toros y empata la Serie de Campeonato

Chris Ellis se encargó de retirar el último episodio sin daño y puso el punto final a una noche en la que Monterrey le devolvió el equilibrio a la serie

Con dos cuadrangulares de Josh Lester y una gran actuación del cuerpo de lanzadores, los Sultanes de Monterrey blanquearon 4-0 a los Toros de Tijuana en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte.

Daniel Mengden encabezó una noche de diez ponches desde la loma y el relevo mantuvo intacto el cero para que los Fantasmas Grises respondieran en el Toros Mobil Park y regresaran a Monterrey con la serie empatada 1-1.

Una noche después de que a Monterrey le faltara el batazo oportuno, Josh Lester se encargó de que la historia fuera distinta. En la segunda entrada encontró un lanzamiento de Noah Skirrow y lo mandó 381 pies entre los jardines central e izquierdo para abrir la pizarra con un cuadrangular solitario.

Lester apenas comenzaba. En su siguiente oportunidad, apenas una entrada después, volvió a castigar al abridor de Tijuana y, esta vez con Víctor Mendoza en circulación, se voló nuevamente la barda. Su segundo cuadrangular de la noche puso tres carreras de diferencia y convirtió al estadounidense en el dueño absoluto del arranque del encuentro.

Mientras Lester hacía daño con el madero, Daniel Mengden se encargó de que la ventaja creciera en importancia con cada entrada. El derecho mantuvo en blanco a los Toros durante los primeros cinco episodios y encontró respaldo nuevamente en la sexta, cuando Lester conectó su tercer imparable de la noche y posteriormente completó la vuelta al diamante tras un rodado de Sócrates Brito que terminó en bola ocupada para colocar el 4-0.

Tijuana encontró entonces su mejor oportunidad para cambiar el rumbo del juego. Los fronterizos llenaron las bases en el cierre del sexto episodio y llevaron hasta el límite la actuación de Mengden, quien dejó la loma después de 5.2 entradas, cinco imparables permitidos, seis ponches y ninguna carrera.

Henry Blanco recurrió a Oliver Ortega con la casa llena y el relevista respondió en el momento de mayor presión de la noche. Ortega ponchó a Jonathan Guzmán para dejar a tres corredores en circulación, apagar la amenaza y conservar los cuatro ceros de diferencia. El derecho mantuvo así su efectividad en 0.00 durante la presente postemporada.

A partir de ahí, el bullpen de los Fantasmas Grises se encargó de no volver a abrir la puerta. Ronaldo Alessandro y Junior Fernández continuaron la labor monticular para llevar la blanqueada hasta la novena entrada, antes de entregar la pelota a Chris Ellis.

Sin situación de salvamento, Ellis se encargó de retirar el último episodio sin daño y puso el punto final a una noche en la que Monterrey combinó poder y pitcheo para devolverle el equilibrio a la Serie de Campeonato.

Daniel Mengden se acreditó la victoria después de sus 5.2 entradas en blanco, mientras que Noah Skirrow cargó con la derrota por los Toros.

Después de dividir triunfos en Tijuana, la Serie de Campeonato de la Zona Norte viajará empatada 1-1, donde Sultanes buscará aprovechar su regreso a casa para tomar el control de la batalla por el boleto a la Serie del Rey.

Los juegos programados son el lunes 31 de agosto, martes 1 de septiembre y miércoles 2 de septiembre. Los tres compromisos iniciarán a las 7:30 pm.