Sultanes abre semifinal de zona con triunfo 6-2 sobre Durango

El resultado tuvo un significado especial para Monterrey debido a que Caliente había dominado los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos

Los Sultanes de Monterrey comenzaron con el pie derecho la Serie de Zona de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, al vencer 6-2 a Caliente de Durango en el Estadio Francisco Villa.

El triunfo permitió a los Fantasmas Grises tomar ventaja de 1-0 en la eliminatoria y terminar con una racha adversa en territorio duranguense, donde no habían conseguido ganar durante la temporada 2026.

Aunque el marcador terminó con una diferencia de cuatro carreras, el encuentro permaneció cerrado hasta la parte final. Durango abrió la pizarra en la primera entrada, cuando Jonathan Villar llegó al plato durante una jugada de doble matanza provocada por Estevan Florial.

Monterrey responde y le da la vuelta al marcador

La reacción de Sultanes llegó en el segundo episodio. Omar Narváez conectó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Maikel Franco y dejó a Sócrates Brito en la antesala.

Posteriormente, un lanzamiento que no pudo controlar el receptor Webster Rivas fue aprovechado por Brito para llegar al plato y colocar el 2-1 en favor de Monterrey.

El abridor Daniel Mengden mantuvo la ventaja durante buena parte de su labor, pero Caliente consiguió empatar el juego en la sexta entrada. El lanzador derecho concluyó su participación después de cinco entradas y un tercio, en las que permitió dos carreras y recetó ocho ponches.

La igualdad se mantuvo hasta el octavo capítulo, cuando los regiomontanos llenaron las bases. En ese momento, Gustavo “Pichito” Núñez respondió con un sencillo productor hacia el jardín izquierdo, con el que Brito anotó por segunda ocasión y devolvió la ventaja a los visitantes por 3-2.

Rally en la novena sentencia la victoria

Sultanes aseguró el resultado con un ataque de tres carreras en la novena entrada. Josh Lester abrió el episodio con un doblete y enseguida Maikel Franco conectó un sencillo que lo llevó hasta el plato.

El batazo definitivo salió del madero de Yonny Hernández, quien disparó un triple productor de dos carreras para establecer el 6-2. El jugador llegó como refuerzo para la postemporada y respondió en uno de los momentos más importantes del encuentro.

Omar Narváez también destacó al terminar con tres imparables en cuatro turnos. El receptor llegó a 11 hits durante los playoffs y se mantiene como el bateador de Monterrey con más conexiones en la postemporada.

El cuerpo de relevistas fue determinante para sostener el trabajo de Mengden. Jake Higginbotham, Ronaldo Alesandro, Junior Fernández y Chris Ellis se combinaron para mantener sin anotaciones a Durango durante el resto del partido.

Ronaldo Alesandro se acreditó la victoria, mientras Derek West cargó con la derrota. Ellis se encargó de retirar la parte baja de la novena entrada y completar el primer triunfo regiomontano en esta ronda.

Sultanes rompe dominio reciente de Caliente

El resultado tuvo un significado especial para Monterrey debido a que Caliente había dominado los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos. Durango barrió a los Sultanes en la última serie de la temporada regular, con victorias de 9-2, 7-6 y 10-4.

Además, Caliente terminó en el segundo lugar de la Zona Norte con marca de 51 triunfos y 42 derrotas, mientras los regiomontanos ocuparon la tercera posición con récord de 49-44.

Sultanes llegó a esta etapa después de eliminar 4-1 a los Charros de Jalisco en el Primer Playoff. Ahora, con la victoria en Durango, arrebató la ventaja inicial de localía en una eliminatoria que se disputará al mejor de siete encuentros.

El segundo juego se celebrará este miércoles nuevamente en el Estadio Francisco Villa. Jared Wetherbee abrirá por Monterrey y Joan Adon lo hará por Durango.

Después de los primeros dos compromisos, la serie se trasladará al Walmart Park, donde los juegos tres y cuatro están programados para el viernes 21 y sábado 22 de agosto, respectivamente.

El primer equipo que alcance cuatro victorias avanzará a la Serie de Campeonato de la Zona Norte.