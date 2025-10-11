Suiza triunfa y deja tiritando a Suecia y a Tomasson

Con goles de Xhaka y Manzambi, Suiza venció a Suecia, mantuvo su racha perfecta y se acercó al Mundial, dejando a Suecia casi sin opciones de clasificación

Un gol de penalti de Grant Xahqa (0-1) y otro en el descuento de JohManzambi permitieron este viernes a Suiza mantener su pleno de victorias, enfilar el camino al Mundial y dejar casi sin opciones de billete directo a Suecia, cuyo seleccionador, el danés Jon Dahl Tomasson, queda muy tocado.

El triunfo no admite mucha discusión. Suiza fue mejor casi todo el partido, aunque el equipo local tuvo un par de oportunidades muy claras que podrían haber alterado el desarrollo del encuentro.

La selección sueca llegaba exigida después del empate contra Eslovenia y la sonrojante derrota en Kosovo. Tomasson cambió a más de medio equipo, pero no pareció surtir demasiado efecto.

Suecia dejó una mala impresión en la primera parte, maquillada por los chispazos provocados por el talento de su ataque. Pero el juego lo controló Suiza, que encerró a su rival por momentos y mereció irse al descanso por delante.

No habían pasado ni cinco minutos y los suizos ya habían lanzado cuatro córners; Johansson había sacado una buena mano a un tiro de Xahka y Embolo había rozado el gol dos veces, una de un cabezazo en un córner al palo.

A Suecia no le funcionaba nada. Sus jugadores llegaban tarde a la presión o se quedaban a medio camino. La defensa, incluido el portero, daba muestras de inseguridad. Y apenas llevaba peligro.

Hubo que esperar hasta el primer cuarto de hora para que los suecos dieran señales de vida con un cabezazo de Bergvall a centro de Sema que se fue cerca del palo.

El joven talento del Tottenham estuvo involucrado en la siguiente jugada de peligro, diez minutos después, tras un buen pase de Gyökeres. Su centro raso lo tocó con sutileza Isak, pero el tiro se fue al poste.

Suecia equilibró algo el partido en el último cuarto de hora, al menos no sufría atrás. Pero dejó escapar de forma increíble una ocasión clarísima para irse con ventaja al vestuario.

Gyökeres e Isak fabricaron una combinación, el delantero del Liverpool se fue hacia la portería y regaló el gol a Bergvall, que a puerta casi vacía, se dejó la pelota atrás al intentar tirar con la derecha, su pierna buena.

La segunda parte arrancó igual de movida. Ayari desperdició una bunea contra sueca y Ndoye respondió dos minutos después con un disparo que Johansson mandó a córner.

El portero sueco tuvo que intervenir poco después para salvar un cabezazo de Vargas, que casi marca en el rechace.

Un penalti por una torpeza de Bernhardsson con el recién entrado Sow permitió a Xhaqa adelantar a Suiza.

Suecia no reaccionaba. Y Embolo pudo cerrar el partido pocos minutos después.

No sufrió apenas Suiza aunque todavía quedaban más de veinte minutos. Los suecos no encontraban el hilo y ni siquiera colgando balones daban la sensación de poder marcar.En una jugada aislada, de nuevo Bergvall, se quedó solo, aunque escorado, pero su remate en semifallo se fue desviado.

Entre los pitos crecientes del público local, Suiza durmió el partido en el tramo final, dejando aún más patente la impotencia de su rival.

Para ahondar más en la herida, Manzambi hizo el segundo en el descuento en una contra con un tiro sin aparente peligro que rebotó en un defensa y se comió Johansson.

Suecia queda condenada ahora a jugarse el segundo puesto del grupo en unos días contra Kosovo. Y con Tomasson, que ya venía tocado tras la reciente polémica con el portero Robin Olsen (fuera de la selección por deseo propio), al borde del precipicio.