Suiza retira su apoyo a Infantino como presidente de la FIFA

Según la federación, la credibilidad, la transparencia y el respeto a los estatutos son condiciones indispensables en la confianza

La Asociación Suiza de Fútbol (ASF) ha retirado su apoyo a Gianni Infantino en su carrera a la reelección como presidente de la FIFA, tras recientes polémicas que, en opinión de la federación, ponen en cuestión la transparencia del organismo con sede en Zúrich, según anunció este jueves la entidad.

Aunque en junio la ASF expresó su apoyo a Infantino, ciudadano suizo, recientes acontecimientos como el 'caso Balogun' en pleno Mundial 2026 -cuando el presidente de Estados Unidos admitió haber llamado al dirigente de la FIFA para pedir la retirada de una suspensión al futbolista Folarin Balogun-, o los intentos del presidente de la FIFA de explotar comercialmente los derechos de las competiciones han llevado a la federación a hacer una "reevaluación exhaustiva".

Hechos como los citados "plantean cuestiones fundamentales sobre la dirección, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones dentro de la FIFA", indicó la ASF en un comunicado.

Según la federación, la credibilidad, la transparencia y el respeto a los estatutos son condiciones indispensables para la confianza en la integridad de la FIFA, pero "ya no se cumplen" a la vista de los acontecimientos registrados desde junio de 2026.

La ASF subrayó que, como federación del país que alberga las sedes de la FIFA y de la UEFA (enfrentadas entre sí desde el intento de Infantino de explotar comercialmente el Mundial y otros torneos), "es consciente de su especial responsabilidad", por lo que seguirá intentando colaborar de forma constructiva con ambas.

Infantino es por ahora el único candidato a presidir la FIFA para el mandato 2027-2031, en una elección prevista durante el congreso que la federación internacional tiene previsto celebrar en marzo del próximo año en Rabat, la capital marroquí, y donde votarán las 211 federaciones nacionales que la componen, incluida la ASF.