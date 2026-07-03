Suiza alcanza su tercer Mundial consecutivo en octavos de final

La selección de Suiza confirmó su papel como una de las selecciones más consistentes del futbol internacional al derrotar 2-0 a Argelia

La selección de Suiza confirmó su condición de uno de los equipos más regulares del futbol internacional al derrotar 2-0 a Argelia y asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, logrando así su tercera clasificación consecutiva a esta instancia del torneo.

El conjunto helvético tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y encontró recompensa rápidamente gracias a Breel Embolo, quien abrió el marcador al minuto 10 tras una jugada colectiva que permitió a los europeos manejar el partido con mayor tranquilidad.

Dan Ndoye sentenció el pase suizo

La escuadra dirigida por Murat Yakın amplió su ventaja apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 46, Dan Ndoye aprovechó un descuido defensivo para marcar el 2-0 definitivo, resultado que terminó por sentenciar las aspiraciones de una selección argelina que había llegado como una de las mejores terceras clasificadas.

Con este resultado, los helvéticos alcanzan por cuarta Copa del Mundo consecutiva la ronda de octavos de final, luego de haberlo conseguido también en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, Suiza continúa consolidándose como una de las selecciones europeas más constantes en torneos internacionales durante la última década.

El equipo suizo buscará ahora dar un paso más y alcanzar los cuartos de final, una instancia que históricamente le ha resultado esquiva en las ediciones recientes del certamen.

Esperan rival entre Colombia y Ghana

Tras asegurar su clasificación, Suiza deberá esperar el resultado del enfrentamiento entre Colombia y Ghana para conocer a su rival en la siguiente ronda del torneo. El ganador de ese compromiso se medirá a los europeos en la búsqueda de un lugar entre las ocho mejores selecciones del campeonato.

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