Sufren Knicks tercera derrota y arrancan la NBA con marca de 0-3

Nueva York se convirtió en el primer campeón vigente en comenzar una temporada con tres derrotas desde los Mavericks de Dallas en la campaña 2011-2012

Los Knicks de Nueva York no encuentran el camino de la victoria en el arranque de la NBA y sumaron su tercera derrota consecutiva al caer 111-102 ante el Magic de Orlando, pese a las actuaciones de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y OG Anunoby.

Después de conquistar en junio su primer campeonato en 53 años, Nueva York atraviesa un inicio complicado en la defensa de su título. Con una marca de 0-3, se convirtió en el primer campeón vigente en comenzar una temporada con tres derrotas desde los Mavericks de Dallas en la campaña 2011-2012.

Los Knicks tuvieron oportunidades para competir por el encuentro, pero no consiguieron contener la reacción de Orlando durante el último cuarto. El Magic dominó ese periodo por 40-27 y consiguió su primera victoria de la campaña.

Franz Wagner encabeza la reacción del Magic

Franz Wagner fue la figura de Orlando al registrar 23 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias. Aunque comenzó con dificultades y apenas convirtió uno de sus primeros 10 tiros de campo, el alemán encontró su mejor versión en el último periodo, cuando anotó 21 puntos para encaminar el triunfo.

El aporte de Wagner resultó determinante para que el Magic revirtiera el desarrollo del encuentro y superara a los campeones defensores en el tramo decisivo.

Anthony Black también tuvo una actuación destacada con 18 unidades y cinco asistencias, después de perderse los dos primeros partidos de Orlando debido a una lesión de tobillo. Además, encestó cinco triples, la misma cantidad que Tristan Da Silva.

Desmond Bane contribuyó con cuatro tiros de larga distancia en nueve intentos. La producción desde el perímetro ayudó al Magic a compensar las ausencias de Paolo Banchero, su máximo anotador, y de Jalen Suggs, quien abandonó el encuentro durante el cuarto periodo por una lesión de rodilla.

Brunson y Towns no evitan otra derrota de Nueva York

Por los Knicks, Jalen Brunson encabezó la ofensiva con 28 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns y OG Anunoby aportaron 22 unidades cada uno.

Towns también capturó 14 rebotes, pero los números individuales no fueron suficientes para evitar que Nueva York prolongara su inicio sin victorias. El equipo todavía no encuentra la regularidad necesaria para cerrar los partidos y defender el campeonato conseguido meses atrás.

Uno de los principales problemas estuvo en los lanzamientos de tres puntos. Los Knicks encestaron apenas nueve de sus 38 intentos desde el perímetro, mientras que Orlando convirtió 18 triples.

La diferencia de nueve canastas desde larga distancia terminó por pesar en el marcador, especialmente en el último cuarto, cuando el Magic incrementó su producción ofensiva y Nueva York no logró frenar la reacción rival.

Orlando remonta tras comenzar abajo 12-0

El encuentro comenzó favorable para Nueva York, que abrió una ventaja de 12-0. Sin embargo, Orlando se mantuvo en la pelea gracias a su efectividad desde el perímetro y encontró la manera de reducir la diferencia.

La remontada tomó fuerza en el cierre, cuando Wagner asumió el protagonismo ofensivo y el equipo consiguió una amplia ventaja en el parcial del último periodo. Los 40 puntos del Magic en ese cuarto marcaron la diferencia para sellar el triunfo por 111-102.

El resultado representó la primera victoria de Orlando bajo la dirección de Sean Sweeney, mientras que los Knicks quedaron con tres derrotas en sus primeros tres compromisos de la temporada.

Knicks buscan salir del inicio sin victorias

La caída ante Orlando deja a Nueva York ante la necesidad de corregir sus problemas colectivos para comenzar a responder a las expectativas que acompañan a los campeones defensores.

Aunque Brunson, Towns y Anunoby han aportado puntos, la baja efectividad en los tiros de tres y las dificultades para contener a sus rivales durante los cierres han impedido que el equipo consiga su primer triunfo.

El registro de tres derrotas en tres partidos no determina el desenlace de toda la campaña, pero representa un comienzo complicado para una franquicia que busca defender el título. Los Knicks necesitarán mejorar su eficacia ofensiva y encontrar mayor consistencia colectiva para dejar atrás la racha negativa.