Sufre la ciclista Debora Silvestri fuerte caída en Milán-San Remo

De acuerdo con su equipo, la ciclista perdió el control al intentar esquivar una caída múltiple. Te enseñamos cómo fue el terrible momento.

La ciclista italiana Debora Silvestri sufrió una caída en el descenso de la Cipressa durante la Milán-San Remo Femenina, lo que provocó su traslado de emergencia a un hospital tras quedar inconsciente por el impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente en la Cipressa?

El incidente se registró este 21 de marzo, a menos de 20 kilómetros de la meta, en uno de los tramos más técnicos de la clásica italiana. De acuerdo con su equipo, Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, la ciclista perdió el control al intentar esquivar una caída múltiple.

En la maniobra, fue proyectada por encima de la barrera de seguridad y cayó varios metros hacia un nivel inferior de la carretera, lo que generó momentos de tensión entre competidoras y espectadores.

🔴🇮🇹🚴🏻‍♂️ ALERTE VIDÉO | L'énorme chute d'une coureuse qui passe au-dessus de la glissière lors du Milan-San Remo.pic.twitter.com/13h3vzQUy1 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) March 21, 2026

¿Cuál es el estado de salud de la ciclista?

La retransmisión mostró a Silvestri inmóvil tras el impacto, por lo que los servicios médicos intervinieron de inmediato. Fue estabilizada en el lugar y trasladada en ambulancia al hospital.

“Debora Silvestri ha sufrido una caída en el descenso de la Cipressa. Está consciente y de camino al hospital para ser atendida”, informó el equipo.

Horas más tarde, se confirmó que la ciclista se encontraba estable y bajo observación médica, a la espera de estudios que determinen la gravedad de sus lesiones.

“Se encuentra estable en estos momentos y permanecerá hospitalizada bajo supervisión médica”, detalló la escudería.

Parte médico 🩺💊



Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos.



Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de… pic.twitter.com/ylzRSsOxNF — LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) March 21, 2026

La caída provocó afectaciones en el desarrollo de la carrera, dejando fuera a varias ciclistas involucradas en la montonera, entre ellas Kasia Niewiadoma y Margaux Vigié. Kim Le Court logró reincorporarse, aunque finalizó lejos de los primeros lugares.

El incidente marcó el cierre de la competencia, que concluyó con la victoria de Lotte Kopecky, quien se impuso en el sprint final.

Tras cruzar la meta, la campeona expresó su preocupación por las corredoras afectadas, en un ambiente que estuvo marcado por la incertidumbre sobre el estado de salud de Silvestri.