Sufre Eagles severas bajas ofensivas para semana cinco

Los Philadelphia Eagles no contarán con Saquon Barkley y DeVonta Smith para encarar el duelo contra Jacksonville Jaguars por lesión.

Los Philadelphia Eagles enfrentarán un panorama sumamente complicado para su compromiso de la Semana 5 frente a los Jacksonville Jaguars, tras confirmarse la ausencia de dos de sus figuras ofensivas más importantes: el corredor Saquon Barkley y el receptor abierto DeVonta Smith.

De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por la NFL, ambos jugadores han sido descartados para el encuentro del fin de semana debido a lesiones en los isquiotibiales (hamstring).

Las bajas representan un severo golpe para el esquema del mariscal de campo Jalen Hurts, al perder a su principal motor en el juego terrestre y a una de sus amenazas más explosivas en el ataque aéreo.

La ausencia de Barkley obligará al cuerpo técnico a ajustar de inmediato su rotación de corredores, abriendo espacio para jugadores de respaldo como Will Shipley, mientras que la baja de Smith deja la responsabilidad del juego aéreo en manos de A.J. Brown y el resto del cuerpo de receptores. Philadelphia buscará sortear estas valiosas ausencias para mantenerse en la pelea dentro de su división.

Saquon Barkley

Tras perderse el partido de la Semana 5 en Londres, los reportes indican que podría perderse entre 1 y 3 semanas de actividad según evolucione la inflamación en los isquiotibiales.

Su regreso dependerá de cómo responda al tratamiento la siguiente semana, evaluando si estará listo para la Semana 6 o Semana 7.

DeVonta Smith

Las lesiones reincidentes o persistentes de isquiotibiales en receptores suelen requerir un tiempo de recuperación de 2 a 4 semanas en total para evitar una recaída peor al correr a máxima velocidad.

El cuerpo médico de los Eagles apunta a evaluarlo nuevamente para un posible retorno en la Semana 6 o Semana 7.