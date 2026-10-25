Sufre Daniel Girón lesión en la postemporada de Fuerza Regia

El basquetbolista se lesionó el tendón de Aquiles durante el partido contra Dorados de Chihuahua y se someterá a revisión médica urgente.

El basquetbolista Daniel Girón sufrió una severa lesión en el tendón de Aquiles durante el desarrollo del Juego 2 de las semifinales de zona frente a los Dorados de Chihuahua, según informó la directiva de Fuerza Regia a través de un comunicado oficial emitido a la opinión pública y a su afición.

De acuerdo con lo detallado por la directiva regiomontana, el jugador se someterá de inmediato a un seguimiento médico especializado para evaluar de forma precisa la gravedad del impacto, determinar la evolución del área afectada y definir los pasos a seguir dentro de su proceso de rehabilitación.

Diagnóstico médico y respaldo institucional

La baja de Girón representa una complicación táctica dentro del esquema del equipo de Monterrey en plena etapa de postemporada, por lo que la directiva enfatizó su total apoyo hacia el deportista durante esta etapa:

El cuerpo médico de la institución realizará los análisis correspondientes para establecer el tiempo estimado que el atleta permanecerá fuera de la duela y coordinar su plan de recuperación.

La organización reafirmó que se mantendrá atenta a la salud y bienestar de Daniel Girón en todo momento, al tiempo que le deseó una pronta y exitosa recuperación.