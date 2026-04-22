Sufre Alan Medina impactante fractura de tobillo y será operado

La ausencia del jugador obliga al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo en un momento donde el equipo busca mantenerse competitivo en la Liguilla.

Pumas sufrió una baja sensible en la recta final del torneo luego de que el mediocampista Alan Medina presentara una lesión que lo dejará fuera de actividad por un periodo prolongado.

El club confirmó que el futbolista sufrió una fractura en el tobillo izquierdo durante el partido ante FC Juárez, por lo que será sometido a cirugía, situación que impacta directamente en las aspiraciones del equipo.

¿Qué le pasó a Alan Medina?

La lesión ocurrió tras una fuerte entrada de un rival en la segunda mitad del encuentro, cuando el jugador disputaba el balón por la banda derecha.

El impacto provocó que Medina cayera al césped con visibles gestos de dolor, lo que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico y su salida del campo.

Minutos después, el club emitió un comunicado confirmando la gravedad de la situación y la necesidad de una intervención quirúrgica.

Alan Medina está FRACTURADO del tobillo izquierdo tras esta jugada #Pumas pic.twitter.com/MM76BIiF1g — Óscar Mota Aldrete (@mota_sports) April 22, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Aunque no se ha detallado un tiempo exacto de recuperación, el equipo adelantó que el mediocampista se perderá lo que resta del torneo, incluyendo la fase final.

La baja representa un golpe importante para Pumas, ya que Medina se había consolidado como uno de los elementos más constantes del plantel durante el Clausura 2026.