Sue Bird y Megan Rapinoe anuncian fin de pódcast 'A Touch More'

El anuncio fue realizado por las propias protagonistas durante una emisión del programa, donde explicaron que la decisión fue tomada de manera conjunta

Las exdeportistas estadounidenses Sue Bird y Megan Rapinoe confirmaron el fin de su relación tras casi una década juntas, una decisión que también marcará el cierre paulatino de su pódcast “A Touch More”, proyecto que ambas impulsaron y que se convirtió en un espacio clave para compartir aspectos de su vida personal y profesional.

El anuncio fue realizado por las propias protagonistas durante una emisión del programa, donde explicaron que la decisión fue tomada de manera conjunta, luego de un proceso de reflexión sobre su relación y su evolución personal.

Una ruptura sin conflicto y con respeto mutuo

Durante el episodio, Rapinoe subrayó que se trata de una decisión construida desde el entendimiento y el respeto, dejando claro que no existe un conflicto detrás de la separación.

“Espero que todos sepan que pusimos mucha reflexión y cuidado en esto. Es una decisión que tomamos juntas”, expresó la exfutbolista, quien fue una de las figuras más destacadas de la selección de Estados Unidos en las Copas del Mundo de 2011, 2015 y 2019.

En ese mismo sentido, ambas coincidieron en que su vínculo no desaparece, sino que entra en una nueva etapa. “Vamos a seguir estando ahí la una para la otra, solo que se va a ver y sentir diferente”, agregó Rapinoe, al explicar que la relación está evolucionando hacia una dinámica distinta.

Por su parte, Bird, considerada una de las figuras más importantes en la historia del baloncesto femenil, recordó el camino compartido y el impacto que tuvo su relación tanto en lo personal como en lo público.

“Hemos compartido tanto de nuestra vida con ustedes, por eso queríamos hacerlo también de esta manera”, señaló la exjugadora, quien a lo largo de su carrera conquistó cuatro títulos de la WNBA y fue convocada en 13 ocasiones al Juego de Estrellas.

With so much love 🫶 pic.twitter.com/Kd9iomFykI — A Touch More (@atouchmore) April 17, 2026

El cierre de “A Touch More”, un proyecto ligado a su relación

El anuncio de su separación también implica el final progresivo de “A Touch More”, un pódcast que nació como un espacio íntimo para dialogar sobre deporte, cultura y su propia experiencia como pareja.

Ambas reconocieron que el proyecto estaba profundamente vinculado a su relación, por lo que su continuidad en el mismo formato ya no resultaba viable.

“Nuestra relación era una parte enorme de este pódcast, tanto para ustedes como para nosotras”, explicó Rapinoe, quien admitió que el cierre representa una pérdida emocional importante, especialmente tras haber encontrado en este espacio una forma de conexión luego de su retiro deportivo.

Como parte del cierre, anunciaron la publicación de seis episodios especiales que funcionarán como despedida del proyecto y de la comunidad que construyeron alrededor del programa.

Nuevos caminos tras el retiro

Tras esta etapa, ambas continuarán con proyectos individuales dentro del ámbito mediático. Rapinoe adelantó que trabaja en el lanzamiento de un nuevo pódcast propio, mientras que Bird seguirá desarrollando su contenido con una segunda temporada de “Bird’s Eye View”.

Pese al fin de su relación sentimental, ambas dejaron claro que mantendrán un vínculo cercano, ahora desde una nueva etapa, tras haber compartido casi 10 años de vida en común, tanto dentro como fuera del foco público.