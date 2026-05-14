Stephen Tarpley lanza juego sin hit ni carrera con Sultanes

Con esta actuación, el pitcher zurdo se convirtió en el sexto lanzador en conseguir un juego sin hit ni carrera en los 87 años de historia de los Sultanes

Stephen Tarpley firmó una noche histórica con los Sultanes al lanzar un juego sin hit ni carrera en la victoria de los Fantasmas Grises por marcador de 10-0 sobre los Rieleros de Aguascalientes, resultado con el que la novena regiomontana aseguró la serie en el Walmart Park.

El pitcher zurdo dominó de principio a fin al trabajar la ruta completa con nueve entradas en blanco, sin permitir imparable ni carrera, además de otorgar únicamente tres bases por bola y recetar siete ponches.

Tarpley completó su joya monticular con 97 lanzamientos, de los cuales 64 fueron strikes.

Tarpley entra a la historia de Sultanes

Con esta actuación, Stephen Tarpley se convirtió en el sexto lanzador en conseguir un juego sin hit ni carrera en los 87 años de historia de los Sultanes.

El zurdo se unió a una selecta lista integrada por Evelio Hernández (1966 ante Puebla), José Ramón López (1970 frente a Jalisco), Arturo González (1978 contra Torreón), Walter Silva (2012 ante Aguascalientes) y Kevin Kelly (2024 frente a Puebla).

Explosiva ofensiva respaldó la histórica actuación

Sultanes respaldó rápidamente a su abridor con un rally de siete carreras en la primera entrada.

La ofensiva regiomontana abrió la pizarra tras un error del primera base de Rieleros a batazo de Josh Lester, lo que permitió anotar a Gustavo Núñez.

Posteriormente, Ricardo Genovés conectó un doblete productor de tres carreras y más tarde Gustavo Núñez impulsó dos más con sencillo para ampliar la ventaja.

En la tercera entrada, Ismael Alcántara añadió una carrera más con elevado de sacrificio que permitió timbrar a Sócrates Brito.

Las últimas dos anotaciones llegaron en el octavo episodio, una mediante doble matanza con casa llena a batazo de “Pichito” Núñez y otra gracias a un sencillo productor de Ramiro Peña.

Sultanes buscará completar la barrida

La derrota fue para José Medina, quien apenas trabajó dos tercios de entrada.

Al finalizar el encuentro, Tarpley agradeció el apoyo de sus compañeros y de la afición regiomontana, que lo acompañó durante toda la noche mientras concretaba una de las actuaciones más memorables en la historia de la franquicia.

Este viernes, Sultanes buscará completar la barrida en casa con el duelo programado entre Justus Sheffield (2-0, 2.37 ERA) y Ronald Medrano (2-1, 3.15 ERA).