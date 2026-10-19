Steelers vencen 26-19 a Buccaneers con remontada en Tampa

La ofensiva de Pittsburgh consiguió recuperarse pese a permitir cinco capturas y pasar los primeros tres cuartos con apenas tres puntos

Pittsburgh encontró la manera de ganar un partido que tenía cuesta arriba en Tampa. Los Steelers remontaron una desventaja de 13 puntos en el último cuarto y derrotaron 26-19 a los Buccaneers en tiempo extra, con un pase de touchdown de Aaron Rodgers a Germie Bernard y una captura de Jalen Ramsey que terminó con la respuesta del equipo local.

La victoria en el Raymond James Stadium dejó a Pittsburgh con marca de 4-2, mientras Tampa Bay cayó a 1-5 después de perder una ventaja de 16-3 y desperdiciar la oportunidad de cerrar el encuentro ante su afición.

Pittsburgh rescata el partido en el último cuarto

Durante buena parte del encuentro, los Buccaneers aprovecharon los errores ofensivos de Pittsburgh para tomar el control del marcador. Tampa llegó al descanso con ventaja de 13-3 y amplió la diferencia mediante otro gol de campo en el tercer periodo.

La reacción de los Steelers comenzó con un pase de anotación de cinco yardas de Rodgers a Darnell Washington. Después, Chris Boswell convirtió goles de campo de 39 y 58 yardas para igualar el marcador a 16.

La defensiva también aportó una jugada decisiva. Jamel Dean interceptó el balón y lo devolvió hasta la yarda tres de Tampa Bay, dejando a Pittsburgh en posición de tomar la delantera. Aunque la ofensiva no consiguió el touchdown, Boswell acertó desde 20 yardas para poner el encuentro 19-16 con 1:21 por jugar.

Los Buccaneers todavía encontraron una última oportunidad. Chase McLaughlin conectó un gol de campo de 53 yardas a ocho segundos del final y mandó el partido a tiempo extra.

Germie Bernard y Jalen Ramsey deciden la victoria

Pittsburgh abrió el periodo adicional con una serie de 12 jugadas y 70 yardas que consumió 6:45. Rodgers culminó el recorrido con un envío de seis yardas a Bernard para colocar el marcador definitivo.

El receptor fue una de las principales opciones del quarterback durante la tarde: terminó con 11 recepciones, 87 yardas y el touchdown de la victoria.

Tampa Bay recibió el balón con la posibilidad de responder, pero su ofensiva no pudo prolongar el encuentro. Ramsey capturó al quarterback en cuarta oportunidad y aseguró el triunfo visitante. El defensivo concluyó con 10 tacleadas y dos capturas.

Rodgers completó 33 de 49 pases para 253 yardas, dos touchdowns y una intercepción. La ofensiva de Pittsburgh consiguió recuperarse pese a permitir cinco capturas y pasar los primeros tres cuartos con apenas tres puntos.

Buccaneers dejan escapar una ventaja de 13 puntos

Tampa Bay construyó su ventaja con una anotación de dos yardas de Emeka Egbuka y los goles de campo de McLaughlin, pero no consiguió frenar la recuperación de Pittsburgh en el cierre.

Egbuka terminó con siete recepciones para 48 yardas y un touchdown. Por tierra, Bucky Irving acumuló 46 yardas en 19 acarreos, mientras la defensiva local mantuvo bajo presión a Rodgers, con dos capturas de David Walker.

Ese trabajo no fue suficiente para sostener el resultado. Los Steelers anotaron 16 puntos en el último cuarto y completaron la remontada en el periodo adicional, dejando a los Buccaneers con su quinta derrota de la temporada.

En la Semana 7, Pittsburgh enfrentará a los New Orleans Saints en el Stade de France, en Saint-Denis, como parte de los partidos internacionales de la NFL.

Ese mismo domingo, los Buccaneers visitarán a los Carolina Panthers en el Bank of America Stadium, en Charlotte.