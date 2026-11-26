Los "acereros" se limitaron a un brevísimo mensaje de apenas seis palabras para anunciar la salida del futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL

Luego de las polémicas declaraciones del quarterback de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, contra el head coach, Mike McCarthey, la dirigencia del equipo anunció la salida del jugador de 42 años.

Los "acereros" se limitaron a un brevísimo mensaje de apenas seis palabras para anunciar la salida del futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL, pues "ventaneó" supuesta falta de profesionalismo por parte del coach.

"We have released QB Aaron Rodgers. (Liberamos al QB Aaron Rodgers)" fue todo el mensaje para el mariscal de campo que tenía en buen momento al equipo.

¿Qué dijo Aaron Rodgers de su coach?

Durante una charla en el Pat McCaffee Show, Rodgers reveló varios momentos incómodos en los que Mike McCarthy se habría visto involucrado por falta de profesionalismo.

"El miércoles pasado estábamos en una reunión de QB's y Mike llegó tarde; se sentó y a los 10 minutos empezó a roncar. Se levantó de repente, sacudió sus papeles y todos nos quedamos mirando. Cinco minutos después estaba roncando de nuevo", dijo el QB.

BREAKING NEWS: @AaronRodgers12 addresses being benched by the Pittsburgh Steelers #PMSLive https://t.co/6rggspWDGX — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) November 25, 2026 Además, reveló que el jueves McCarthy no asistió a una reunión ofensiva, el viernes no se presentó al primer walkthrough del día y que el sábado no llegó a la reunión matutina. Además, afirmó que no tiene buena relación con muchos de los jugadores dentro del equipo. Pese a todo esto, lo que el propio Aaron calificó como "el último clavo del ataúd" fue que en el partido ante Filadelfia, cuando el coach gritó durante la arenga antes del inicio del tercer cuarto: "1, 2, 3... PACKERS". ¿Quién tomará su lugar? Todavía con mucha temporada por delante, todo pinta para que Mason Rudolph tenga una nueva oportunidad como el quarterback titular de la franquicia más ganadora de la NFL. Pese a esto, Steelers todavía cuenta con Will Howard y Drew Allar como opciones en caso de que Rudolph no termine de asentarse en el puesto. Durante sus dos años en Pittsburgh, Rodgers mantuvo al equipo con marca ganadora, primero con 10-6, lo que no le bastó para meterse en Playoffs y dejó a la franquicia con 6-4, lo que lo pone como tercero en su división.