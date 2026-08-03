Steelers apuestan por un campamento intenso, pero sin tacleos

Mike McCarthy implementó un campamento físico con contacto controlado para reducir lesiones y preparar a Pittsburgh para la temporada

La nueva era de Mike McCarthy al frente de los Pittsburgh Steelers comenzó con un cambio importante en la filosofía de los entrenamientos: mantener la intensidad física, pero eliminar los tacleos durante las prácticas del campamento de pretemporada.

El entrenador explicó que la decisión responde a una estrategia para disminuir el riesgo de lesiones y garantizar que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada de la NFL.

Contacto controlado en los entrenamientos

Cuando los Steelers salten al campo para su primera práctica con hombreras bajo el mando de McCarthy, los jugadores tendrán una instrucción clara: no derribar a sus compañeros al suelo.

En lugar de realizar tacleadas completas, el equipo utilizará la modalidad conocida como "thud", en la que los defensores envuelven al portador del balón para simular la jugada sin finalizar el contacto con una caída.

Una filosofía adaptada a la NFL actual

McCarthy recordó que durante los primeros años de su carrera eran habituales los entrenamientos de doble sesión y las prácticas de larga duración, pero reconoció que las reglas actuales de la NFL y el Convenio Colectivo han transformado por completo la preparación de los equipos.

El entrenador señaló que actualmente existen límites estrictos para las sesiones de entrenamiento y que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la competitividad y la protección de los jugadores.

Tecnología para perfeccionar la técnica

El estratega aseguró que los Steelers recurrirán a herramientas tecnológicas y de análisis para trabajar la técnica de tacleo sin necesidad de realizar impactos completos durante el campamento.

Entre los recursos mencionó el monitoreo mediante sistemas GPS, el análisis de video y otros métodos de ciencia aplicada al deporte, además del trabajo constante en fundamentos como la posición corporal, el acercamiento, el golpe y el cierre de la jugada.

Jugadores respaldan la medida

Aunque algunos veteranos reconocieron que el cambio representa una adaptación respecto a los métodos implementados durante la gestión de Mike Tomlin, coincidieron en que la prioridad debe ser llegar saludables al inicio de la campaña.

El linebacker Payton Wilson admitió que disfrutaba practicar tacleadas durante la pretemporada, pero consideró que para ello también están los partidos de preparación.

Por su parte, el apoyador Patrick Queen señaló que, pese a la prohibición de derribar compañeros, las prácticas seguirán siendo físicas, ya que el contacto previo al tacleo continuará formando parte del trabajo diario.

McCarthy subrayó que la prioridad es que figuras como Cam Heyward, T.J. Watt, Jalen Ramsey y el resto del plantel lleguen en óptimas condiciones al arranque de la temporada regular.

El entrenador insistió en que la intensidad no disminuirá, pero ahora estará enfocada en perfeccionar la ejecución y reducir el desgaste físico innecesario durante el campamento.