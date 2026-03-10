SRE facilita visado a seleccionados de Irak para el Repechaje

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que ya se comunicó con algunos jugadores de la selección para poder concretar el trámite de la visa

Faltando poco más de 20 días para que se juegue el partido de Repechaje en el que Irak buscará su boleto a la Copa del Mundo, parece que la cosa ya se va encaminando para que se pueda celebrar este encuentro.

Esto luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que ya se comunicó con algunos jugadores de la selección para poder concretar el trámite de la visa que les permitiría jugar este histórico compromiso en Monterrey.

“El pasado 8 de marzo, algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y mañana se tiene programado documentar a otras personas en la Embajada en Qatar”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de un comunicado. “Es importante señalar que el espacio aéreo de Irak continúa cerrado por el conflicto que vive el Medio Oriente. A pesar de ello, las autoridades consulares mexicanas han apoyado todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México”, avisó la SRE.

Pide Irak aplazar el partido

Con todas las dificultades que enfrenta el combinado nacional para poder reunir a todos los convocados e incluso a su entrenador, debido al cierre del espacio aéreo en Medio Oriente, por lo que pidió a la FIFA que se aplace el encuentro.

Ante la situación, la Federación habría planteado una alternativa logística para que el equipo pudiera viajar, esta propuesta consistía en realizar un trayecto de aproximadamente 25 horas por carretera hasta Turquía y desde ahí tomar un vuelo con destino a México.

Sin embargo, la Federación de Futbol de Irak rechazó esta opción al considerar que el extenso viaje terrestre afectaría el estado físico de los jugadores y representaría riesgos adicionales en una región que enfrenta tensiones militares.