Sporting de Lisboa logra histórica remontada ante el Bodø/Glimt

Con un gol del exjugador de la Liga MX, Maxi Araújo, el Sporting se plantó en los Cuartos de Final del torneo de clubes más importante del mundo

La mejor historia de la temporada en Champions League llegó a su fin. El Bodø/Glimt de Noruega se topó con pared en su choque de Octavos de Final y se fue eliminado por el Sporting de Lisboa en una remontada histórica en el torneo, que tuvo un toque "mexicano".

El equipo portugués le pegó 5-0 a los nórdicos, que se habían llevado una ventaja de 3-0 en el encuentro de ida disputado la semana pasada en el Aspmyra Stadion, el cual se volvió una auténtica fortaleza.

Tardó, pero el primer tanto llegó antes del final del primer tiempo, cortesía del central Gonçalo Inácio, quien se elevó como el que más y remató un centro que llegó de un tiro de esquina.

Luego de este tanto, la duda comenzó a entrar en los jugadores visitantes, que cometieron descuidos, como dejar solo a Pedro Gonçalves, uno de los cracks del equipo, quien llegó como tren hacia el corazón del área para "cerrar la pinza" y poner el 2-0 al minuto 60.

Conforme avanzó el reloj, el Bodø sintió la presión del rival y del estadio José Alvalade, que hizo su trabajo e impulsó a sus jugadores para que llegara el empate global al 78' vía penal cobrado por el colombiano Luis Javier Suárez.

Ya en el tiempo extra, el Sporting mantuvo su impulso y al minuto 91 llegó el tanto de Maxi Araújo, exjugador del Puebla y Toluca, que concretó la remontada de los lusitanos.

El golpe final llegó por parte de Rafael Nel ya al 120, cuando todos estaban más que agotados de un encuentro muy complicado.

Real Madrid hunde al Manchester City

En la llave más pareja de toda la Champions, el Real Madrid paseó al Manchester City en su casa y le pegó 2-1, que puso la pizarra global de 5-1 gracias a un doblete de Vinícius, que sepultó al rival.

PSG humilla al Chelsea

En el clásico de los millonarios, el Chelsea fue exhibido duramente por el campeón defensor, Paris Saint-Germain, que le pegó 8-2 al cuadro inglés, que nunca logró igualar la calidad del rival.

Con goles de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu pusieron el 3-0 en Stanford Bridge, concretando así una repasada histórica para un equipo que ha gastado una fortuna para armar su equipo.

Arsenal sigue intratable

Respaldando su gran paso en la Premier League, el Arsenal le pegó 2-0 al Bayer Leverkusen y avanzó a los Cuartos de Final de la Champions, donde le pegó un global de 3-1 gracias a Eberechi Eze y Declan Rice.