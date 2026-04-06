Soto sufre tirón leve en la pantorrilla con Mets de Nueva York

El jardinero de los New York Mets, Juan Soto será evaluado día a día tras un tirón leve en la pantorrilla derecha en triunfo ante Gigantes

El jardinero de los New York Mets, Juan Soto, presenta un tirón leve en la pantorrilla derecha, luego de someterse a una resonancia magnética tras salir lesionado el viernes por la noche.

La molestia ocurrió durante un intento de avanzar de primera a tercera base en la victoria de Nueva York por 10-3 ante los San Francisco Giants.

Tanto Soto como el mánager Carlos Mendoza coincidieron en que el resultado de los estudios fue mejor de lo esperado, al confirmar que se trata únicamente de una distensión leve.

“En este momento es una distensión leve. Vamos a ir día a día, a ver cómo se siente”, señaló el pelotero, quien aseguró sentirse mejor tras la lesión.

Evaluación día a día

El cuerpo técnico de los Mets no ha descartado colocar a Soto en la lista de lesionados, aunque existe optimismo de que pueda evitarlo si la recuperación avanza favorablemente.

Mendoza destacó que el jugador fue visto caminando con normalidad en el clubhouse, aunque advirtió que se trata de una zona delicada que requerirá precaución.

En lo que va de la campaña, Soto mantiene un sólido rendimiento ofensivo, con promedio de bateo de .355, un cuadrangular y cinco carreras impulsadas en ocho juegos.

El dominicano atraviesa la segunda temporada de su contrato de 765 millones de dólares por 15 años, consolidándose como una de las figuras clave del equipo neoyorquino.