Sorpresa en la LMB 2026: eliminan al Bicampeón Diablos Rojos

Los Bicampeones Diablos Rojos del México quedaron eliminados de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2026, luego de caer hoy miércoles por la noche por 3-0 ante los Pericos de Puebla en el sexto juego de la Serie de Zona Sur, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

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Con este resultado, la novena poblana se impuso 4-2 en la serie y avanzó a la siguiente ronda, mientras que los Diablos Rojos pusieron fin a sus aspiraciones de conquistar el Tricampeonato de la LMB.

Los de la Angelópolis esperan al ganador de la batalla entre Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco, que está 3-3… y que es a ganar cuatro de siete encuentros; los tabasqueños ganaron hoy miércoles 8-1 para emparejar la serie, que se define mañana jueves.

Puebla tomó el control del encuentro desde la tercera entrada. Samar Leyva inició el ataque con un sencillo y, posteriormente, Herlis Rodríguez conectó un triple que permitió la primera carrera del partido.

La ofensiva visitante volvió a responder poco después, cuando Sergio Alcántara produjo la segunda anotación mediante un imparable que llevó a Rodríguez al plato para ampliar la ventaja a 2-0.

En la quinta entrada llegó la tercera carrera de los Pericos. Un lanzamiento descontrolado de Nick Vespi permitió que Lorenzo Cedrola avanzara hasta el plato y colocara la pizarra 3-0.

Los Diablos Rojos buscaron reaccionar a lo largo del encuentro, pero el pitcheo de Puebla logró contener a la ofensiva capitalina. Robinson Canó, Carlos Sepúlveda y Jon Singleton no encontraron los batazos oportunos para modificar el rumbo del partido.

En la sexta entrada, los escarlatas tuvieron una oportunidad de acercarse después de un doble de Franklin Barreto; sin embargo, la ofensiva no consiguió capitalizar la situación.

Durante los últimos episodios, el bullpen de los Pericos mantuvo el dominio desde el montículo y frenó los intentos de reacción de los locales. Puebla controló los últimos turnos al bate y aseguró la victoria que le permitió avanzar en la postemporada.

La eliminación pone fin a la temporada 2026 de los Diablos Rojos del México y a su intento de conseguir un tercer Campeonato consecutivo. Por su parte, los Pericos de Puebla mantienen vivas sus aspiraciones de conquistar el título de la Liga Mexicana de Beisbol.