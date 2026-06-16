¡Sorpresa! Cabo Verde empata con España en Mundial FIFA 2026™

Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al empatar 0-0 frente a España en Atlanta

Cabo Verde, una de las selecciones con menor tradición en la élite internacional y ubicada en el puesto 64 del ranking de la FIFA, logró un histórico empate sin goles ante España en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Roja llegaba como una de las grandes favoritas al título, pero se encontró con un rival ordenado, disciplinado y dispuesto a resistir cada ataque durante los 90 minutos.

España dominó, pero nunca encontró el gol

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente monopolizó la posesión y se instaló en campo rival. Pedri, Ferran Torres, Rodri y Fabián Ruiz lideraron los intentos ofensivos, mientras que Unai Simón prácticamente fue un espectador durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en efectividad. España acumuló cerca de dos docenas de disparos, pero únicamente siete fueron a portería y ninguno logró vencer al guardameta caboverdiano.

Por su parte, Mikel Oyarzabal, quien inició como centrodelantero, tuvo poca participación durante la primera media hora y la falta de profundidad volvió a convertirse en un problema para los españoles.

Vozinha se convirtió en el héroe de la noche

La gran figura del encuentro fue Vozinha. El arquero de 40 años sostuvo a Cabo Verde con intervenciones decisivas y transmitió seguridad a una defensa que se multiplicó para bloquear disparos, centros y jugadas dentro del área.

Con el paso de los minutos, el guardameta africano fue creciendo hasta convertirse en el principal responsable de mantener el empate.

Ni siquiera el ingreso de Lamine Yamal al minuto 71 logró cambiar el rumbo del partido.

Mientras España atacaba constantemente, Cabo Verde apostó por el orden y los contragolpes. Livramento intentó generar peligro con balones largos, aunque la defensa española respondió con solvencia.

La oportunidad más clara para los africanos llegó en el tiempo agregado, cuando Diney Borges remató un tiro de esquina dentro del área, pero el balón terminó directamente en las manos de Unai Simón.

El silbatazo final desató la celebración de los jugadores caboverdianos, conscientes de haber conseguido uno de los resultados más importantes en la historia de su selección.