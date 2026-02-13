Sorprenden a esquiadora con propuesta en los Juegos Olímpicos

Su pareja preparó un momento especial que se desarrolló frente a espectadores y medios de comunicación que cubrían la competencia.

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson vivió un momento inesperado durante su participación en el super-G femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina, donde su jornada deportiva terminó marcada por un acontecimiento personal que captó la atención de atletas, aficionados y cámaras presentes en la zona de meta.

Breezy Johnson protagoniza romántico momento en los Juegos Olímpicos de Invierno

La atleta compitió en la pista de Tofane con el objetivo de sumar una nueva medalla olímpica. Sin embargo, su intento de subir al podio terminó tras sufrir una caída en la parte alta del recorrido, luego de que su bastón derecho tocara una puerta del circuito, lo que provocó que perdiera el control hasta impactar contra la red de contención.

Johnson logró incorporarse por sus propios medios y no presentó lesiones, lo que permitió que continuara en el área de meta junto a integrantes del equipo de esquí de Estados Unidos y personal del evento.

Novio de Breezy Johnson organizó sorpresa en la meta olímpica

Mientras la esquiadora concluía su participación en la competencia, su pareja Connor Watkins se encontraba cerca de la línea de meta acompañado por miembros del equipo estadounidense. Watkins preparó un momento especial que se desarrolló frente a espectadores y medios de comunicación que cubrían la competencia.

Durante el encuentro, Watkins recitó fragmentos de la canción “The Alchemy” de Taylor Swift antes de colocar un anillo de zafiros azules y blancos engastados en oro blanco en la mano izquierda de la deportista.

Johnson aceptó la propuesta entre lágrimas y posteriormente mostró el anillo ante las cámaras presentes en el recinto olímpico.

“Me pareció apropiado combinar dos de mis amores. Es un lugar especial en los Juegos Olímpicos. Siento que hay mucho misticismo a su alrededor”.

Posteriormente añadió:

“Además, tienes fotografía gratis”.

Cómo comenzó la relación entre Breezy Johnson y Connor Watkins

La pareja se conoció mediante una aplicación de citas algunos años antes del compromiso. Watkins explicó que durante su primer encuentro, realizado en un brunch, desconocía la trayectoria deportiva de Johnson dentro del esquí alpino.

Según relató, fue aproximadamente diez minutos después de iniciar la cita cuando descubrió la relevancia deportiva de la atleta estadounidense.

“Me tomó un poco por sorpresa. Tenía muy poco conocimiento de las carreras de esquí y de todo lo demás, y en los últimos dos años he llegado a amarlo de verdad”.

Watkins trabaja en el sector de la construcción en Estados Unidos y, con el paso del tiempo, comenzó a involucrarse en el entorno competitivo de su pareja, acompañándola en diversas etapas de su carrera deportiva.

Propuesta ocurrió tras caída en competencia olímpica

El momento ocurrió aproximadamente una hora después del incidente sufrido por Johnson durante el super-G. Watkins permaneció en el área de meta con el anillo preparado mientras evaluaba si debía modificar sus planes debido a la situación deportiva.

Finalmente decidió mantener la sorpresa, lo que coincidió con el momento en que la esquiadora se reunió con su equipo tras finalizar la prueba.

“Me sentía un poco estúpida, y creo que ese es el tipo de momento en el que quieres a la gente que amas a tu alrededor, para compadecernos juntos. Y luego, obviamente, pasó todo lo demás”.

Johnson señaló que su experiencia en los Juegos Olímpicos adquirió un significado distinto tras el suceso personal que vivió en la sede de Cortina.

“Creo que la mayoría de la gente quiere alcanzar su punto máximo en los Juegos Olímpicos. Yo lo superé con creces”.

Con información de AP