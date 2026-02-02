Sorprende Willem Dafoe al apoyar a Boca en La Bombonera

El actor asistió al duelo ante Newell’s, reaccionó a los goles y se integró al ambiente del estadio, generando revuelo entre hinchas, y redes sociales y medios.

La Bombonera vivió una noche especial durante el partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys por la tercera fecha del Torneo Apertura, no sólo por lo ocurrido dentro del campo, sino por una presencia inesperada en los palcos del estadio Alberto J. Armando que rápidamente captó la atención de los aficionados.

El actor estadounidense Willem Dafoe asistió al encuentro y se mostró identificado con los colores azul y oro, generando sorpresa entre los hinchas que se percataron de su presencia. Las imágenes del intérprete siguiendo el partido y reaccionando a las jugadas se viralizaron en redes sociales en cuestión de minutos.

Willem Dafoe se suma al ambiente de La Bombonera

Durante el desarrollo del encuentro, Dafoe se mostró relajado y sonriente, atento a lo que sucedía en el terreno de juego. Tras el gol que abrió el marcador a favor de Boca Juniors, el actor acompañó los cánticos de la hinchada, gesto que fue celebrado por los aficionados presentes en el estadio.

La escena no pasó desapercibida y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada, ya que no es habitual ver a figuras del cine internacional involucrarse de manera tan directa con el folclore del futbol argentino.

El momento de Dafoe en la tribuna que se volvió viral

"EL DUENDE ES BOSTEEEEROOO" 😅🕷️



Willem Dafoe, el actor que interpretó al "Duende Verde" en Spider-Man, a pura risa al ritmo de la hinchada de Boca en La Bombonera. #TorneoApertura pic.twitter.com/bPME9iwIBJ — TyC Sports (@TyCSports) February 1, 2026

Una trayectoria reconocida en el cine internacional

Willem Dafoe, de 70 años y originario de Appleton, Estados Unidos, es considerado una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. A lo largo de su carrera ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios Oscar: en 1987, 2001 y 2018 como mejor actor de reparto, y en 2019 como mejor actor.

Su trabajo también ha sido reconocido en los Premios Golden Globe, donde acumuló cuatro nominaciones. Fue considerado en 2000, 2017 y 2023 como mejor actor de reparto, y en 2018 como mejor actor de drama, consolidando una carrera marcada por la versatilidad y la elección de papeles complejos.

Personajes icónicos que marcaron su carrera

Entre los roles más recordados de Dafoe se encuentran su interpretación de Jesucristo en La Última Tentación de Cristo, Bobby Hicks en The Florida Project, Vincent Van Gogh en Van Gogh, a las puertas de la eternidad y el Sargento Elias Grodin en Platoon.

Además, para nuevas generaciones, es ampliamente identificado por su papel como el Duende Verde en la saga de El Hombre Araña, personaje que reforzó su presencia en el cine comercial sin dejar de lado su prestigio en producciones de autor.

La visita de Willem Dafoe a La Bombonera dejó una postal singular que combinó futbol y cine, y reafirmó el atractivo del estadio de Boca Juniors como un escenario capaz de trascender fronteras y disciplinas.