Sorprende Renata Zarazúa y elimina a Madison Keys en el US Open

La tenista mexicana dejó fuera en la primera ronda del US Open a la estadounidense Madison Keys, actual número 6 del ranking

La mexicana Renata Zarazúa, número 82 del mundo, derrotó este lunes en tres sets a la estadounidense Madison Keys, ganadora de un 'grand slam' y actual número 6 del ranking, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Zarazúa eliminó a Keys por 6(10)-7, 7-6(3) y 7-5 en más de 3 horas de partido.

Las dos jugadoras firmaron un partido más bien errático en el que acumularon más de 120 errores no forzados entre ambas, aunque la mayoría de ellos -89- corrieron a cargo de la estadounidense, que acumuló 46 tiros ganadores, por 8 de su rival.

La irregularidad de Keys permitió a Zarazúa disponer de hasta cinco bolas de set en la primera manga, una de ellas al saque durante el 'tie-break', pero la número 6 del mundo se recompuso y acabó cerrando el set tras un desempate muy apretado.

Keys, finalista en el Abierto de Estados Unidos en 2017, salió lanzada en la reanudación, poniéndose 3-0 arriba, pero sus continuos desaciertos, sumada a la resiliencia de Zarazúa, permitieron que la mexicana llevara el parcial de nuevo hasta el 'tie-break', donde esta vez fue ella la ganadora.

El tercer set se mantuvo igualado hasta el 4-3 para la mexicana, cuando Zarazúa rompió el servicio de su rival a la primera oportunidad que tuvo, pero Keys le devolvió la rotura al instante. La estadounidense, sin embargo, volvió a perder su servició con 6-5 en el marcador y resultó eliminada

Zarazúa se convirtió con esta victoria en la primera jugadora mexicana en derrotar a una oponente situada entre las diez mejores del ranking de la WTA.

Zarazúa iguala además su mejor resultado en el torneo, alcanzado la pasada edición, cuando cayó en segunda ronda. En esta ocasión, le espera la francesa Diane Parry, número 107 del mundo.

La estadounidense, por su parte, firma su salida más temprana del Abierto de Estados Unidos desde 2022, cuando también cayó en primera ronda.

El Abierto de Estados Unidos, último 'grand slam' del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.