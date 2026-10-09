Sorprende Red Bull a Max Verstappen por sus 250 carreras

Ingenieros y mecánicos de la escudería austriaca recibieron al tetracampeón del mundo entre aplausos y porras en los pits.

En un divertido y ameno momento dentro de los boxes, el equipo Red Bull Racing sorprendió al tetracampeón mundial Max Verstappen para conmemorar la cifra de sus 250 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1.

A través de un video difundido en las plataformas oficiales de la escudería, se aprecia el momento exacto en que los ingenieros, mecánicos y miembros del equipo de boxes recibieron al tetracampeón del mundo entre aplausos, porras y un pastel conmemorativo decorado con frutas frescas.

La reacción del piloto fue espontánea y generó risas inmediatas entre los presentes al admitir que desconocía el número exacto de competencias que acumulaba en la categoría reina.

“¿Saben qué es lo gracioso? No tenía ni idea de que esta era mi carrera 250”, confesó Verstappen tras sostener el postre.

A la par de la celebración interna en los pits, la escudería austriaca acompañó el festejo con la publicación de un cartel oficial en redes sociales para destacar el récord de su figura principal.

En la ilustración promocional, acompañada por el texto “250 Races”, se observa a Verstappen de espaldas portando su traje de carreras y sosteniendo el casco, mientras contempla su monoplaza estacionado bajo la iluminación artificial del trazado urbano de Marina Bay.

“Preparándome para celebrar un increíble hito este fin de semana”, añadió el equipo en la descripción del contenido digital.

Este emotivo homenaje ocurre justamente en el marco del Gran Premio de Singapur de 2026, una fecha clave en el calendario donde el conductor neerlandés reafirma su hegemonía y celebra 250 competencias de trayectoria en la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial.