Sorprende Rafa con posible titularidad del 'Chucky' ante Colombia

El 'Kaiser' probó al 'Chucky' junto a Roberto Alvarado y Armando González, en un tridente que apunta a iniciar ante Colombia en el debut del nuevo proceso

Rafa Márquez planea sorprender a todos en su debut al frente del Tri.

Este jueves comenzó a trascender que, tras años de ausencia, Hirving Lozano podría aparecer en el primer 11 titular del proceso del “Kaiser”.

De acuerdo con medios especializados, durante el entrenamiento de este miércoles, Rafa Márquez probó una alineación con el “Chucky” de titular, misma que apunta a ser la que arranque el partido ante Colombia.

Durante el entrenamiento del miércoles, la parte ofensiva de la nueva alineación del “Kaiser” es la que más llama la atención, pues Márquez probó un tridente integrado por Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

Prueba Márquez posible alineación ante Colombia

En dicha práctica, bajo los tres palos apareció Tala Rangel, quien tras la lesión de Malagón no ha soltado la titularidad.

En la zaga defensiva se presume que Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Denzell García saldrían de titulares ante los cafetaleros.

Para el medio campo estarían Erik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora. Sin embargo, la presencia de Chávez no está completamente asegurada, pues Álvaro Fidalgo también pelea por un lugar en el cuadro titular.

Así sería el primer 11 de Rafa Márquez

De esta manera, el posible primer 11 de Márquez estaría integrado por Rangel; Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes, Denzell García; Lira, Chávez, Mora; Alvarado, Lozano y Armando González.

Lozano volvería al Tri después de casi un año

Independientemente de si sale como titular, si el “Chucky” disputa un minuto, será su primer partido con la Selección Mexicana después de casi un año.

Su último encuentro fue el 15 de noviembre de 2025 contra Uruguay, en un partido que terminó 0-0.