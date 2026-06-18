Sorprende Congo con empate ante Portugal en Mundial FIFA 2026™

João Neves adelantó a los lusitanos en los primeros minutos, pero Wissa igualó antes del descanso para marcar el primer gol congoleño en una Copa del Mundo

Contra todos los pronósticos, República del Congo rescató un empate 1-1 frente a Portugal en el Estadio Houston y sumó un resultado histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez parecía tener el partido bajo control desde los primeros minutos, pero terminó pagando su falta de contundencia frente a un rival que nunca dejó de competir y que encontró recompensa justo antes del descanso.

Portugal golpeó temprano

La selección portuguesa salió decidida a imponer condiciones y encontró recompensa apenas al minuto 6.

Una larga secuencia de pases terminó con un centro desde la banda derecha que encontró a João Neves dentro del área. El mediocampista se elevó por encima de su marcador y conectó un cabezazo preciso para vencer al arquero congoleño y colocar el 1-0.

Con la ventaja en el marcador, Portugal mantuvo el control del balón y generó nuevas aproximaciones por conducto de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Pedro Neto, aunque sin lograr ampliar la diferencia.

Congo respondió con personalidad

Lejos de replegarse, la selección africana adelantó líneas y comenzó a disputar el partido en campo rival.

Cuando parecía que Portugal se iría al descanso con ventaja, llegó la jugada que cambió la historia del encuentro. En tiempo agregado de la primera mitad, un centro encontró completamente solo a Yoane Wissa dentro del área.

El atacante remató sin oposición y venció a Diogo Costa para firmar el 1-1 al minuto 45+5.

El gol tuvo un significado especial para el conjunto congoleño, ya que representó su primera anotación en una Copa del Mundo tras 52 años de espera.

Cristiano buscó el triunfo sin éxito

Para la segunda mitad, Portugal incrementó la presión y buscó el gol de la victoria de todas las maneras posibles.

Roberto Martínez ordenó adelantar líneas y cargar constantemente el área rival, sin embargo la zaga congoleña firmó una actuación sobresaliente.

Los defensores Kapuadi, Axel Tuanzebe y Chancel Mbemba se multiplicaron para bloquear disparos, cerrar espacios y rechazar centros que llegaban una y otra vez.

Por su parte, Cristiano Ronaldo tuvo varias oportunidades claras. En una de ellas se interpuso en una acción que parecía destinada a Bruno Fernandes y terminó enviando el balón fuera.

Más tarde, Francisco Conceição le puso un pase preciso dentro del área, pero el capitán portugués tampoco logró definir con dirección de gol.

Un punto que sabe distinto para ambos

Los minutos finales fueron un monólogo portugués, con constantes centros y ataques sobre el área africana. Sin embargo, Congo resistió hasta el silbatazo final y celebró un resultado histórico.

Para Portugal, el empate deja dudas y obliga a sumar en sus próximos compromisos para evitar complicaciones en el Grupo K.

En cambio, para la República del Congo, el punto representa una inyección de confianza y la confirmación de que puede competir frente a las potencias del torneo.