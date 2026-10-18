Sonay Kartal sorprende a Ostapenko y llega a la final de Wuhan

La británica Sonay Kartal venció a Jelena Ostapenko en dos desempates y avanzó a la final del torneo de Wuhan tras 2 horas y 15 minutos

La tenista británica Sonay Kartal consiguió una de las victorias más destacadas del torneo de Wuhan, China, al derrotar este sábado a la letona Jelena Ostapenko en dos sets definidos mediante desempates, con parciales de 7(11)-6(9) y 7(7)-6(5).

Kartal, ubicada en el puesto 170 del ranking mundial de la WTA, superó a Ostapenko, número 34 del mundo, en un encuentro que se prolongó durante dos horas y 15 minutos y que estuvo marcado por la paridad entre ambas jugadoras.

Kartal resuelve el partido en dos desempates

La británica mantuvo la concentración en los momentos decisivos de ambos sets y logró inclinar la balanza a su favor en los tie-breaks, evitando que su rival pudiera extender el encuentro a una tercera manga.

La igualdad fue una constante durante el enfrentamiento, pero Kartal respondió bajo presión para asegurar su pase al partido por el título y dejar fuera a una rival mejor posicionada en la clasificación mundial.

¿Quién será la rival de Sonay Kartal en la final?

Tras conseguir su boleto al duelo definitivo, Kartal espera conocer a su oponente, que saldrá de la segunda semifinal del torneo de Wuhan, disputada entre las polacas Iga Swiatek y Maja Chwalinska.

La ganadora de ese enfrentamiento será la encargada de medirse con la británica en la final, donde Kartal buscará completar su destacada participación en la competición asiática.