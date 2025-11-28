¡Son los jefes! Dallas derrota a Kansas en Día de Gracias

Dak Prescott cerró con 27 de 39 en pases (dos de ellos touchdown) para 320 yardas, aunque también lanzó una intercepción; aun así, fue clave en el triunfo

Los Dallas Cowboys (6-5-1) derrotaron este jueves por 31-28 a los Kansas City Chiefs (6-6) en el clásico de Acción de Gracias.

Dak Prescott cerró con 27 de 39 en pases (dos de ellos touchdown) para 320 yardas, aunque también lanzó una intercepción.

Patrick Mohomes, por su lado, terminó con 23 de 34 en pases (cuatro de 'touchdown') para 261 yardas.

Los Chiefs abrieron el marcador temprano con un 'touchdown' de Rashee Rice, que convirtió un pase corto de Patrick Mahomes en una carrera de 27 yardas hasta la zona de anotación. Harrison Butker añadió el punto extra para Kansas City.

La acción de Rice nació de una intercepción de Justin Watson a un pase de Dak Prescott; la serie ofensiva de los Chiefs apenas duró 36 segundos.

Los Cowboys respondieron con un 'touchdown' de CeeDee Lamb, que aseguró en la zona de anotación un envío de 15 yardas de Prescott.

Todavía en el primer cuarto, los Chiefs volvieron a golpear con un touchdown de Travis Kelce, que atrapó un pase de Mahomes desde la zona roja. Butker firmó el punto extra para el 7-14.

Los Cowboys comenzaron el segundo cuarto con una posesión laboriosa de casi cinco minutos, que culminaron con un 'field goal' de Brandon Aubrey.

Poco antes del descanso, los Cowboys tomaron su primera ventaja del partido con un 'touchdown' de Malik Davis tras una espectacular carrera de 43 yardas, que puso el 17-14 en el luminoso en el 'halftime'.

Un show estilo Super Bowl

Tras un emotivo espectáculo del entretiempo protagonizado por Post Malone, los Cowboys volvieron a tomar la iniciativa, pero el 'touchdown' de Jake Ferguson fue anulado tras una revisión. Los de Dallas terminaron la jugada con otro 'field goal' para el 20-14.

Rice firmó su segundo touchdown de la noche al recibir de Mahomes desde la zona roja en cuarto intento. Butker volvió a adelantar a los Chiefs con el punto extra.

A los Chiefs les duró poco la alegría. En la serie siguiente, los Cowboys retomaron la ventaja con un 'touchdown' de Javonte Williams, que convirtió en la zona roja un pase de Prescott, y apostaron por la conversión de dos puntos, que firmó George Pickens. 28-21.

Aubrey amplió la ventaja para los Cowboys con otro 'field goal' a 5:16. Con poco tiempo y necesitados de al menos dos posesiones, los Chiefs respondieron con un 'touchdown' de Hollywood Brown a pase de Mahomes, ajustando el marcador a 31-28.

Pero los Cowboys supieron agotar el tiempo restante, sin dar más oportunidades a los Chiefs.