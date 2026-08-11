Somos los mismos de las finales: Diego Lainez

Para Diego, la plantilla actual de los Tigres tiene mucho talento, y la única diferencia a la de las finales dice es Ángel Correa

Diego Lainez no se anduvo con rodeos, y dejó en claro que la plantilla actual de los Tigres, es prácticamente la misma que jugó dos finales ante Toluca, salvo por la partida de Ángel Correa.

“Por ahí, a lo mejor, viene algún otro refuerzo, pero la plantilla es prácticamente la misma, quitando a Ángel, de las que hemos llegado a dos finales prácticamente seguidas, de Concachampions y de Liga”, dijo el oriundo de Tabasco.

Reveló que esto mismo se los dijo a sus compañeros en una charla motivacional.

“Como se los decía a mis compañeros el otro día antes de empezar el partido, somos prácticamente los mismos, quitando a Ángel, yo veo una plantilla de mucho talento, de mucha calidad, todos los que hemos venido”.

Resalta labor de directiva

Lainez resaltó la labor de la directiva de la U de Nuevo León, al decir que, “También la directiva ha hecho un esfuerzo en traernos, ha hecho esfuerzos grandes de compras también, y los que estamos, pues, también hemos llegado a finales, a lo mejor no hemos coronado, por así decirlo, en los penales no hemos tenido esa capacidad de ganar las finales”.

El extremo derecho, habló en conferencia de prensa previa al entrenamiento de esta mañana en las instalaciones del CET, y sentenció.