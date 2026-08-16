Solo tres equipos definen pilotos para la F1 en 2027

Ferrari, McLaren y Cadillac confirmaron a sus duplas; quedan 14 asientos disponibles mientras el mercado de pilotos de F1 sigue abierto.

Tres de 11 escuderías han confirmado a sus duplas de pilotos para la temporada 2027, solo Ferrari, McLaren y Cadillac; tras la publicación de la parrilla para el 2027 de la categoría de automovilismo de Fórmula 1, solo estas tres escuderías de momento han confirmado que sus pilotos quedan igual.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas siguen con la escudería de Cadillac; por Ferrari, Charles Leclerc y el 7 veces campeón, Lewis Hamilton, siguen perteneciendo a esta escudería. Por su parte, las escuderías de las papayas continúan con sus dos pilotos, el actual campeón, Lando Norris, y el piloto Oscar Piastri.

Por otra parte, las escuderías de Red Bull y Alpine han confirmado a uno de sus pilotos, hablamos de Max Verstappen, quien, pese a las malas condiciones del monoplaza de esta temporada 2026 y los rumores que se han dicho sobre la escudería de Mercedes, el 4 veces campeón tiene contrato con la escudería de Red Bull hasta el 2028; Alpine solo mantiene a Pierre Gasly como piloto de momento.

14 asientos son los disponibles de momento para ser ocupados por pilotos para la temporada 2027.

Entre la lista de escuderías sin confirmar a ningún piloto se encuentran Mercedes, Aston Martin, Haas, Williams, Racing Bulls y Audi.