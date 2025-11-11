Solari podría reemplazar a Jaime Lozano en Pachuca

El técnico mexicano salió tras una mala racha y Pachuca ya analiza al ex jugador como principal opción para ocupar el banquillo rumbo al Play In ante Pumas.

Jaime Lozano nuevamente se despide de la Liga MX. El estratega dejó el banquillo de Pachuca tras una racha negativa que acumuló únicamente dos victorias en sus últimos 12 partidos del Apertura 2025. La decisión se tomó previo al Play In donde los Tuzos enfrentarán a Pumas, instancia que el mexicano ya no dirigirá.

De acuerdo con fuentes deportivas cercanas a la operación interna del club, la directiva hidalguense ya había estudiado alternativas antes de concretar la salida del ‘Jimmy’. La primera opción que hoy se encuentra sobre la mesa es Esteban Solari, exjugador universitario que actualmente está libre y sin contrato, lo que facilitaría una negociación inmediata en caso de cerrarse su llegada.

La relación previa entre Solari y instituciones pertenecientes al mismo grupo propietario de Pachuca es un antecedente que juega a su favor, pues ya existió trabajo directo durante su experiencia en el futbol chileno.

La ventaja del calendario para Pachuca es que esta semana el torneo se detiene por la Fecha FIFA, lo que podría abrir margen para que la directiva cierre el acuerdo y Solari tenga oportunidad de incorporarse antes del Play In.

El historial de Solari como técnico

Después de su etapa como entrenador en divisiones juveniles de Rosario Central y como auxiliar en categorías menores de la Selección de Argentina, Solari dio su salto en enero de 2023 al Johor DT de Malasia, donde dirigió 44 partidos con un registro de 40 victorias, un empate y tres derrotas. En esa campaña conquistó la FA Cup, Champions, Copa y Supercopa de Malasia.

Posteriormente dirigió en Chile, donde tomó al Everton en Jornada 5 y logró 14 triunfos, 8 empates y 10 derrotas, además de clasificar a Copa Sudamericana.

Su etapa más reciente fue en Argentina, con Godoy Cruz, donde acumuló 21 partidos, cinco victorias, once empates y cinco derrotas antes de su salida tras seis juegos sin ganar.

Ahora, sin contrato vigente y con experiencia reciente dentro de estructuras vinculadas al futbol chileno y sudamericano, Solari se encuentra en posición de ser el elegido para asumir el proyecto con Pachuca rumbo a la fase definitiva del Apertura 2025.