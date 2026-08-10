Sofía Ramos da oro a México en marcha de Santo Domingo 2026

Sofía Ramos conquistó el oro para México en el maratón de marcha atlética de Santo Domingo 2026, con un tiempo de 3:52:18

Sofía Ramos puso el broche de oro a la participación mexicana en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar la medalla de oro en el maratón de marcha atlética.

La deportista mexiquense, de 23 años, completó los 42 kilómetros de la exigente prueba con un tiempo de 3 horas, 52 minutos y 18 segundos, en un circuito trazado sobre el malecón dominicano.

Con este resultado, Ramos consiguió el campeonato centroamericano en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La competencia se definió en los últimos segundos

La prueba estuvo marcada por una intensa disputa entre las representantes de México y Guatemala, quienes intercambiaron posiciones durante buena parte del recorrido.

La definición llegó prácticamente en la última vuelta, cuando Ramos logró imponerse después de mantener el ritmo frente a una rival guatemalteca que no cedió terreno durante la competencia.

La mexicana reconoció la dificultad del recorrido y destacó el trabajo mental que realizó antes de afrontar la prueba.

Una preparación de apenas un mes

Ramos explicó que solamente tuvo un mes de preparación para el maratón, debido a que la realización de la prueba no había sido confirmada con anticipación.

Pese al poco tiempo disponible, la atleta logró cumplir el objetivo que se había planteado: convertirse en campeona centroamericana.

La deportista también atribuyó parte de su resultado al trabajo realizado con su psicólogo, su familia y las personas que acompañaron su preparación.

Ramos ya piensa en sus próximos retos

Tras conquistar el oro en Santo Domingo 2026, Sofía Ramos señaló que ahora concentrará sus esfuerzos en los siguientes compromisos de su carrera.

Entre sus próximos objetivos se encuentran los Juegos Panamericanos, el Campeonato Mundial en China y la preparación con miras a los próximos Juegos Olímpicos.

En la competencia, María Peinado, de Guatemala, obtuvo la medalla de bronce con un registro de 2:52:20, mientras que Naomi García, de Puerto Rico, terminó con 4:07:31 y también recibió el bronce.

La mexicana Renata Cortés no logró completar el recorrido de 42 kilómetros.

Para Ramos, el triunfo representó además un cierre especial en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, al conseguir el oro para México en una de las pruebas más exigentes del programa de atletismo.