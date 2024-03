Sobreviviente de Los Andes visita el Gigante de Acero

Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes al accidente aéreo de los Andes de 1972, asistió a la casa Rayada para el duelo entre la Pandilla y Cincinnati, y aunque la razón de su visita fue meramente futbolera, no se puede dejar de lado su historia, que recientemente se puso en todos los reflectores gracias a la película 'La Sociedad de la Nieve'.

"Yo hace 52 años tuve que vivir una experiencia muy dura, muy difícil, que me cambió la vida evidentemente, fue un antes y un después pero a la vez aprendí mucho, mi vida es mucho mejor que lo que hubiera sido probablemente si no hubiera vivido la experiencia en Los Andes, inesperadamente ahora 52 años después a raíz de esta película que cuenta nuestra historia ha habido una explosión en el mundo", comentó el arquitecto Uruguayo.

A pesar de la fuerte experiencia que fue, Strauch no deja de ver el lado positivo y de aprendizaje para el ser humano en general; "No es una historia para tomarse a la ligera, se ponen de manifiesto todas las virtudes y capacidades que tenemos los seres humanos que son muchos más de las que creemos antes de vivir una situación así, la importancia que es trabajar en equipo, tener un objetivo, fijar un rumbo en la vida hacia ese objetivo y se logran cosas increíbles que fue lo que nosotros logramos".

Aunque para muchos es una situación que podría demoninarse como traumática, para el sobreviviente de Los Andes fue una oportunidad de evolucionar su manera de ver el mundo, "Considero que soy el mismo de antes pero muy enriquecido, muy mejorado, fui viendo las cosas muy claras de cuáles son las cosas que valen la pena en la vida y las que no, fui enfocándome en cosas que se que son las que valen la pena, las que me hacen feliz, fui descartando todo lo demas que antes pensé que eran importantes y que me podían hacer feliz y no lo son".

Cerró la charla de su difícil pero edificante experiencia agradeciendo la invitación al Gigante de Acero, "Resultó muy interesante, estoy muy agradecido que me hayan invitado, no sabía de este edificio magnífico, de este estadio, estoy feliz de estar acá".

Al ser arquitecto no desaprovechó para aplaudir la infraestructura del Coloso de Guadalupe, que en unos años será estadio mundialista; "De primer nivel totalmente, sin duda que me sorprendió realmente, es como estar en un estadio en Europa, o en Canadá o Qatar".

Eduardo Strauch, un ejemplo de como el ser humano puede evolucionar física y mentalmente al ser llevado al límite en situaciones de alto riesgo, y también de como cada momento de adversidad puede ser un proceso de aprendizaje para llevarte a una versión mejorada de ti mismo.

