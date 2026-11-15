Sobreviviente de la tragedia de Chapecoense anuncia su retiro

A sus 37 años, el defensor brasileño tomó la decisión de collar los botines tras arrastrar diversas complicaciones físicas

A casi una década de una de las páginas más oscuras y conmovedoras del deporte mundial, el lateral izquierdo Alan Ruschel, uno de los tres futbolistas sobrevivientes de la tragedia aérea del Chapecoense en 2016, anunció que este sábado disputará el último partido de su carrera profesional vistiendo la camiseta del Juventude frente a Botafogo SP, poniendo fin a dos décadas de trayectoria en las canchas.

A sus 37 años, el defensor brasileño tomó la decisión de collar los botines tras arrastrar diversas complicaciones físicas, entre ellas una artroscopia en la rodilla izquierda realizada a comienzos de año que lo marginó de las canchas durante gran parte de la temporada de la Serie B.

Un cierre con gratitud

A través de sus redes sociales, Ruschel compartió un emotivo mensaje de despedida dedicado al deporte que le devolvió la vida tras el fatídico accidente del 28 de noviembre de 2016, el cual cobró la vida de 71 personas —incluyendo a gran parte de sus compañeros, cuerpo técnico y directivos del club de Santa Catarina— en la previa de la final de la Copa Sudamericana.

"Me despediré de los campos de juego, pero nunca de todo lo que el fútbol representa en mi vida. A los 17 años, salí de casa cargando una valija llena de sueños. Hoy, casi 20 años después, cierro este ciclo con el corazón lleno de gratitud", expresó el jugador. Y añadió: "Fueron victorias, derrotas, lágrimas, un nuevo comienzo y una segunda oportunidad que me enseñó el verdadero valor de la vida. Dios me permitió vivir mucho más de lo que un día soñé. Lo haría todo de nuevo".

Una historia de superación sin igual

Nacido el 23 de agosto de 1989 en Nova Hartz, Río Grande do Sul, Ruschel se formó en las divisiones inferiores de Juventude, debutando profesionalmente en 2009. Su carrera incluyó pasos por clubes como Internacional, Athletico Paranaense, Goiás, Cruzeiro, América Mineiro y Londrina, disputando torneos de máxima categoría como el Brasileirao, la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Sin embargo, su nombre quedó inmortalizado por su indomable espíritu de lucha. Tras sobrevivir al accidente aéreo y superar una compleja y prolongada rehabilitación por graves lesiones, logró volver a jugar profesionalmente apenas nueve meses después, consolidándose como el único de los tres futbolistas sobrevivientes que continuó su carrera en activo hasta la actualidad.

El regreso a casa y su legado

En 2023, Ruschel selló un emotivo regreso a Juventude, el club que lo vio nacer, donde acumuló un total de 189 partidos jugados y fue pieza clave para lograr el ansiado ascenso al Brasileirao en ese mismo año.

Más allá de sus estadísticas, el lateral izquierdo deja un legado imborrable en el balompié sudamericano del siglo XXI: su nombre es sinónimo de resiliencia, memoria y la reconstrucción histórica del Chapecoense, convirtiéndose en un testimonio viviente de la fortaleza humana ante la adversidad.