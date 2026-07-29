Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial, se retira

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol lo proclamó el mejor árbitro del Mundial tras una destacada actuación

El árbitro esloveno Slavko Vincic, que dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina el pasado 19 de julio, ha terminado su carrera profesional, informó este lunes la Federación Eslovena de Futbol (NZS).

"Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte", señaló la NZS en su página web.

Según la Federación del pequeño país adriático, con dirigir la final mundialista el árbitro de 46 años "consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia".

Además, recuerda que para coronar su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) lo proclamó el mejor árbitro del Mundial al mantener "el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite".

El colegiado esloveno también fue galardonado con el prestigioso premio 'Giulio Campanati' en Italia por su labor arbitral en el Mundial de 2026.

Vincic dirigía partidos internacionales desde 2010, entre ellos numerosos encuentros decisivos, como la final de Liga Europa de 2022 entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers, y en 2024 la final de Liga de Campeones, ganada por el Real Madrid contra el Borussia Dortmund.

Ese mismo año, la IFFHS le otorgó el título de segundo mejor árbitro del mundo.