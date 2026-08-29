Skubal lanza 6 sólidos innings en triunfo de Dodgers vs. Tigres

Los Dodgers se llevaron el triunfo en el primer encuentro de la serie, que continuará este sábado por la mañana, nuevamente en Detroit

Los Dodgers de Los Ángeles lograron una victoria el viernes 2-1 contra los Tigres de Detroit, con Tarik Skubal lanzando seis entradas sólidas frente a su antiguo equipo y Freddie Freeman conectando un sencillo en la séptima entrada para romper el empate.

Con cuatro hits, Skubal dejó que una carrera se produjera y ponchó a siete. En su primer partido de visitante en Comerica Park desde que fue cambiado este mes, la mayoría de los aficionados lo recibieron con aplausos, pero también con algunos rechazos.

Un par de aficionados jóvenes que portaban ropa apropiada, incluyendo gorras azules de los Dodgers y camisetas blancas con el número 29 y "Skubal" en la espalda, se encontraban entre una multitud con sentimientos mixtos acerca del retorno de Skubal.

Brock Stewart, Evan Phillips (2-2) y Alex Vesia se unieron para tres innings de relevo sin permitir carreras; mientras tanto, Tanner Scott lanzó la novena entrada para su vigésimo salvamento en 22 ocasiones.

Jacob Waguespack (1-2) permitió una carrera con dos hits durante 1 1/3 entradas.

Skubal dejó que Gleyber Torres, de Venezuela, lograra un doble al principio del partido. El astro, que ha ganado el premio Cy Young en dos ocasiones, logró eliminar a los siguientes 12 bateadores, entre ellos tres en la tercera entrada.

Eduardo Valencia, de Venezuela, comenzó la quinta entrada con un doble frente a Skubal y Max Clark continuó con un triple con dos outs en el inning para romper el empate sin anotaciones.