Sinner vence a Norrie en exhibición previa a Wimbledon

Jannik Sinner derrotó a Cam Norrie en un partido previo a Wimbledon disputado con temperaturas de hasta 33 °C en Reino Unido

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se impuso por 6-3 y 6-3 al británico Cam Norrie en un partido de exhibición celebrado como preparación para Wimbledon, disputado en medio de una intensa ola de calor en el sur de Inglaterra.

El encuentro tuvo lugar durante el torneo exhibición Giorgio Armani Tennis Classic, donde las temperaturas alcanzaron aproximadamente los 33 grados Celsius en la zona de Fulham, mientras el Reino Unido permanecía bajo una alerta por calor extremo.

Condiciones extremas en la previa de Wimbledon

El servicio meteorológico británico había emitido una advertencia por calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 37 o incluso 40 grados Celsius en algunas zonas del país, además de condiciones de alta humedad y noches especialmente cálidas.

Durante su preparación, Sinner utilizó medidas de enfriamiento en entrenamientos previos, aunque en el partido de exhibición no recurrió a bolsas de hielo como en ocasiones anteriores.

Sinner destaca la utilidad de los partidos de preparación

Tras el encuentro, el tenista italiano señaló que este tipo de partidos permiten probar ajustes de cara al torneo de Wimbledon, que inicia la próxima semana, destacando la importancia de adaptarse a las condiciones climáticas.

Sinner llega al torneo como defensor del título, luego de haber ganado Wimbledon el año anterior tras vencer en la final a Carlos Alcaraz.

El jugador ha reconocido en el pasado dificultades físicas en condiciones de altas temperaturas, incluyendo episodios de mareos y calambres durante competiciones recientes, aunque ha evitado atribuir directamente sus resultados únicamente al clima.

Wimbledon se espera que comience con condiciones más moderadas, con temperaturas cercanas a los 24 grados Celsius, según pronósticos meteorológicos.