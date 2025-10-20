Sinner se impone ante el número uno del mundo en 'Six Kings Slam'

Este duelo comienza a considerarse de leyendas entre los dos mejores tenistas de la actualidad. Pese a la derrota, Alcaraz sigue dominando los encuentros

Jannik Sinner se impuso ante el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en la final del "Six Kings Slam" celebrada en Arabia Saudita.

El español se encontró con tres juegos de desventaja (1-4) tras ceder en dos ocasiones su servicio. Esta derrota provocó estragos en el tenista debido a que desde su juego en Londres, se convirtió en un jugador prácticamente "invencible".

Se presume que la última derrota de Alcaraz fue contra el estadounidense Tylor Fritz en la Copa Laver, es decir, hace 21 partidos.

Una renta que Jannik Sinner hizo valer para apuntarse definitivamente el set y la victoria (6-2 y 6-4) sobre Alcaraz, que, pese la derrota, sigue dominando por 10 a 6 su particular duelo con el italiano.

Sinner pareció dispuesto a poner fin este sábado en Riad, donde el transalpino era consciente de que más allá del lucrativo botín, nada más y nada menos que 6 millones de dólares para el ganador, lo que estaba en juego era mucho más que un torneo de exhibición.

"Cuando Jannik juega a este nivel es siempre muy complicado", reconoció el tenista español a la conclusión del encuentro.

Este duelo comienza a considerarse de leyendas entre los dos mejores tenistas de la actualidad.