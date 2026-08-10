Sinner se baja de Cincinnati por lesión y se suma a Alcaraz

Jannik Sinner anunció su baja del Masters 1000 de Cincinnati debido a molestias en la rodilla derecha y apunta al US Open

El italiano Jannik Sinner anunció este domingo su retiro del Masters 1000 de Cincinnati debido a molestias en la rodilla derecha, por lo que se perderá uno de los principales torneos de preparación rumbo al US Open.

El número uno italiano explicó que tomó la decisión después de consultar con sus médicos y su equipo de trabajo, luego de reconocer que todavía no se encuentra en condiciones para regresar a la competencia.

Sinner prioriza su recuperación

El tenista señaló que la molestia en su rodilla derecha continúa presente pese al trabajo realizado junto con su equipo médico.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati”, explicó Sinner.

El italiano reconoció su decepción por no poder participar en el certamen, aunque aseguró que ahora su prioridad será recuperarse y prepararse para el próximo Grand Slam de la temporada.

“Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati”, afirmó, antes de desear éxito al equipo organizador del torneo y expresar su intención de regresar el próximo año.

También te puede interesar: Sinner vence a Norrie en exhibición previa a Wimbledon

La baja de Cincinnati modifica los planes de Sinner de cara a la recta final de la preparación para el US Open.

El italiano aseguró que su atención está puesta ahora en llegar en las mejores condiciones posibles al torneo estadounidense, después de reconocer que todavía no está listo para competir.

“No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open”, señaló.

Alcaraz también se pierde Cincinnati

La ausencia de Sinner se suma a la del español Carlos Alcaraz, quien tampoco participará en el Masters 1000 de Cincinnati.

De esta manera, el torneo pierde a dos de sus principales figuras antes de su celebración, en un escenario marcado por las preocupaciones físicas de los dos tenistas.

Sinner continuará con su proceso de recuperación y preparación con la intención de llegar al US Open en condiciones para competir.