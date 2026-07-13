Sinner refrenda su título y conquista Wimbledon 2026

Luego, Sinner no cedió un set el resto del camino hasta la final, tras haber dominado ante Novak Djokovic en las semifinales

El número uno del mundo, Jannik Sinner, reafirma su posición al convertirse en bicampeón de Wimbledon, luego de derrotar este domingo a Alexander Zverev.

El tenista italiano respondió ante la adversidad al conquistar su quinto Grand Slam, después de que su rival alemán pareciera molesto por un problema en la rodilla tras resbalarse sobre el césped en un punto clave del tercer set.

Luego, Sinner no cedió un set el resto del camino hasta la final, tras haber dominado ante Novak Djokovic en las semifinales.

Venció a su rival en cuatro imponentes pero desgastantes sets con marcadores de 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4.

En redes sociales, Wimbledon compartió una imagen donde felicita al ahora dos veces campeón del torneo.

"Ganar aquí marca la grandeza. La defensa no deja dudas. Jannik Sinner es el Campeón de Singles Masculinos de 2026."

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Hace un año, Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final del All England Club después de desperdiciar tres puntos de partido ante su rival en la final de Roland Garros.

El quinto título de Grand Slam de Sinner llegó en su primer torneo desde que se desplomó en la segunda ronda de Roland Garros, cuando se registró una fuerte ola de calor en Paris.

Fue la décima victoria consecutiva de Sinner sobre Zverev, quien venía de ganar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia.

A pesar de la derrota en la final, Zverev superará a Alcaraz y se ubicará en el puesto número 2 del ranking el lunes.

Antes del bicampeonato de Sinner, Carlos Alcaraz lo había logrado en una ocasión durante 2023 y 2024, mientras que Novak Djokovic lo alcanzó en dos ocasiones, en 2018-2019 y 2021-2022.

Sin embargo, nadie superará a Roger Federer y Björn Borg, quienes lo lograron en cinco ocasiones consecutivas.